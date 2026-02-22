İsrail'in son Lübnan saldırılarının Hizbullah'ın "olağan dışı" hareketliliğinden kaynaklandığı iddia edildi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini paylaşmayan güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran'a muhtemel ABD-İsrail saldırısı gerçekleştirilmesi durumunda Hizbullah'ın da kuzeyden İsrail'i hedef alabileceği öne sürüldü.

Haberde, İsrail'in son günlerde Lübnan'da Hizbullah'ın silah sistemleri ve roketler alanında "olağan dışı" hareket tespit ettiği ve İran'a muhtemel saldırı durumunda Hizbullah'ın İsrail'e roket saldırısı düzenleme hazırlığında olduğu savunuldu.

İran'ın karşı saldırılarına Hizbullah'ın yanı sıra Irak'taki İran destekli gruplar ve Yemen'deki Husilerin de destek vereceği ileri sürülen haberde, özellikle savaşta ağır yara alan Hizbullah'ın roket saldırıları için yeniden örgütlendiği ve İsrail ordusunun bu nedenle Baalbek'te 3 Hizbullah karargahını hedef aldığı iddia edildi.

Haberde, tüm bunlara rağmen saldırı kararı alınması durumunda İsrail'in Lübnan'a karşı yoğun saldırılar düzenleme ihtimalinin Hizbullah'ı İsrail'e karşı harekete geçme konusunda kararsız bıraktığı iddia edildi.