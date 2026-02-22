İsrail'in son Lübnan saldırılarının Hizbullah'ın "olağan dışı" hareketliliğinden kaynaklandığı iddia edildi

İsrail savaş uçakları, 20 Şubat'ta Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinin Riyak beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Hizbullah, İsrail’in Lübnan’ın doğusundaki Baalbek-Hermel bölgesindeki çeşitli beldelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden, aralarında iki üst düzey ismin de bulunduğu 8 mensubunun cenazesini toprağa vermişti.
Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Kamati, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde düzenlediği saldırıyı "katliam" olarak nitelendirerek, "Artık direnişten başka seçeneğimiz yok." ifadesini kullanmıştı.