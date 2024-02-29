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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: 2 ölü, 14 yaralı

        İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: 2 ölü, 14 yaralı

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği 3 hava saldırısında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 03:38 Güncelleme: 29.02.2024 - 03:38
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        İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: 2 ölü, 14 yaralı
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        İsrail'in Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in ülkenin güneyinde Sıddıkin ve Kefra bölgelerine 3 saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail'in hava saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

        Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz resmi açıklama yapılmadı. AA'nın haberine göre; İsrail ordusu radyosunun dün sabahki haberinde, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona'ya yönelik aralıklarla 2 saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

        HİZBULLAH İLE ÇATIŞMALAR

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetmişti.

        İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRI DÜZENLEDİĞİ İDDİASI

        İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'ne saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

        Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde iki noktayı hedef aldığını iddia etti.

        Saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde İran destekli grupların olduğu biliniyor.

        İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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