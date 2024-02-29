İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: 2 ölü, 14 yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in ülkenin güneyinde Sıddıkin ve Kefra bölgelerine 3 saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail'in hava saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz resmi açıklama yapılmadı. AA'nın haberine göre; İsrail ordusu radyosunun dün sabahki haberinde, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona'ya yönelik aralıklarla 2 saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

HİZBULLAH İLE ÇATIŞMALAR İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetmişti.