İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Fogel: "Donald, topal ördek çıktın"

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Tzvika Fogel, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan iki haftalık geçici ateşkesten memnuniyetsizliğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a, "Donald, topal ördek çıktın." sözleriyle tepki gösterdi.

Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı? Haberi Görüntüle

Fogel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan iki haftalık geçici ateşkesten duyduğu memnuniyetsizliği belirterek, Trump'a "Donald, topal ördek çıktın." sözleriyle tepkisini ifade etti.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi mensubu ve İsrail Meclisi üyesi Fogel, siyasete girmeden önce İsrail ordusundan tuğgeneral olarak emekli olmuştu.

İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var? Haberi Görüntüle