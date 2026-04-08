        Haberler Dünya İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Fogel: "Donald, topal ördek çıktın" | Dış Haberler

        İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Fogel: "Donald, topal ördek çıktın"

        İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı, ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkese "Donald, topal ördek çıktın" sözleriyle tepki gösterdi.

        Giriş: 08.04.2026 - 11:17 Güncelleme:
        "Donald topal ördek çıktın"

        İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Tzvika Fogel, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan iki haftalık geçici ateşkesten memnuniyetsizliğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a, "Donald, topal ördek çıktın." sözleriyle tepki gösterdi.

        Fogel, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan iki haftalık geçici ateşkesten duyduğu memnuniyetsizliği belirterek, Trump'a "Donald, topal ördek çıktın." sözleriyle tepkisini ifade etti.

        Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi mensubu ve İsrail Meclisi üyesi Fogel, siyasete girmeden önce İsrail ordusundan tuğgeneral olarak emekli olmuştu.

