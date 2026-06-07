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        Haberler Dünya İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi | Dış Haberler

        İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi

        İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        İsrail'den Beyrut'a saldırı

        İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. İsrail uçakları ön uyarı yapmadan Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladı.

        Hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de Hizbullah'a ait bir altyapı tesisini hedef aldığını öne sürdü.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan ortak açıklamada, saldırının bu sabah Hizbullah'ın İsrail’in kuzeyine roket atmasına yanıt olarak gerçekleştirildiği iddia edildi.

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        Öte yandan İsrail'a ait insansız hava araçları öğle saatlerinden bu yana Lübnan semalarında alçak irtifada uçuşu gerçekleştiriyor.

        Sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyinde sirenler çalmış, İsrail ordusu Lübnan'dan atılan 2 roketin sınırı geçtikten sonra engellendiğini öne sürmüştü. İsrail basını da bunun 3 Haziran'daki ateşkesin ardından gerçekleşen ilk roketli saldırı olduğunu kaydetmişti.

        İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise olayın ardından X hesabından yaptığı paylaşımda "Dahiye" ifadesini kullanarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı çağrısında bulunmuştu.

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