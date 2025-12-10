İsrail ordusu UNIFIL'e ateş açtı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın, dün, Lübnan'ın güneyinde devriye görevi yürüten barış gücü askerlerine ateş açtığını duyurdu.

UNIFIL, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Lübnan'ın güneyindeki Serde bölgesinde konuşlu İsrail Merkava tankının dün, devriye görevi yürüten UNIFIL askerlerine ateş açtığı belirtildi.

UNIFIL askerlerinin Lübnan toprakları içinde hedef alındığı ve olayda herhangi bir personelin yaralanmadığı bildirildi.

İsrail'in bu eyleminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ciddi ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail ordusunu, (sınır hattı) Mavi Hat boyunca istikrarın yeniden tesisine çalışan barış gücü unsurlarına yönelik ya da yakınında gerçekleştirdiği saldırıları durdurmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

REKLAM

Açıklamada ayrıca, devriyenin güzergahı ve zamanlamasına ilişkin bilginin İsrail tarafıyla önceden paylaşıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 16 Kasım'da da benzer şekilde UNIFIL askerlerini tank atışıyla hedef almıştı.