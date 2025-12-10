Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail ordusu UNIFIL'e ateş açtı | Dış Haberler

        İsrail ordusu UNIFIL'e ateş açtı

        İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ateş açtığını bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 20:44 Güncelleme: 10.12.2025 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail ordusu UNIFIL'e ateş açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın, dün, Lübnan'ın güneyinde devriye görevi yürüten barış gücü askerlerine ateş açtığını duyurdu.

        UNIFIL, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Lübnan'ın güneyindeki Serde bölgesinde konuşlu İsrail Merkava tankının dün, devriye görevi yürüten UNIFIL askerlerine ateş açtığı belirtildi.

        UNIFIL askerlerinin Lübnan toprakları içinde hedef alındığı ve olayda herhangi bir personelin yaralanmadığı bildirildi.

        İsrail'in bu eyleminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ciddi ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail ordusunu, (sınır hattı) Mavi Hat boyunca istikrarın yeniden tesisine çalışan barış gücü unsurlarına yönelik ya da yakınında gerçekleştirdiği saldırıları durdurmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

        REKLAM

        Açıklamada ayrıca, devriyenin güzergahı ve zamanlamasına ilişkin bilginin İsrail tarafıyla önceden paylaşıldığı kaydedildi.

        İsrail ordusu, 16 Kasım'da da benzer şekilde UNIFIL askerlerini tank atışıyla hedef almıştı.

        UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

        Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

        BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

        BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

        1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #lübnan
        #UNIFIL
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Bulduğu 60 bin doları polise teslim etti
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        İzmir'de su kesintisi artık her gün uygulanacak!
        İzmir'de su kesintisi artık her gün uygulanacak!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!