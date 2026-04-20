Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyi için emir | Dış Haberler

        İsrail basını orduya verilen emri yazdı

        İsrail basını, ordunun geniş bir alanda işgali sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki askerlerine, silahsız da olsa "yaklaşılması yasak belde ve köylere" yaklaşan kişilere ateş açılmasına dair genel emir verdiğini yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 23:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail basını orduya verilen emri yazdı

        The Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, geçici ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyindeki evlerine dönmeye çalışan sivillerin "İsrail ordusunun bölgede yaşadığı en büyük zorluklardan biri" haline geldiği belirtildi.

        İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda geçici ateşkese varılmasının ardından İsrail'in zorla yerinden ettiği Lübnanlılar ülkenin güneyindeki evlerine dönmeye başladı.

        Haberde, Lübnan'ın güneyindeki geniş bir alanın işgal altında tutulduğunu gösteren bir harita ve "yaklaşılması yasak" beldeler ve köyler listesi yayınlayan İsrail ordusunun, 19-20 Nisan'da geri dönüşü engelleme çabalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.

        REKLAM

        İsrail ordusunun, bölgedeki askerlere, silahsız dahi olsa "yaklaşılması yasak belde ve köylere" yaklaşan kişilere ateş açılmasına dair genel bir emir verdiği aktarılan haberde, uluslararası kamuoyunun İsrail'in Lübnan'daki işgaline karşı çıkması ve sivillere ateş açılması durumunda gösterilecek tepki nedeniyle bunun sürdürülebilir olmadığı değerlendirmesi yapıldı.

        İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da saldırılar düzenlemesine de dikkati çekilen haberde, Hizbullah'ın 16 Nisan'dan beri İsrail'e saldırı düzenlememesine karşın, ateşkesin Litani Nehri'nin kuzeyinde geçerli olduğu mesajı veren İsrail ordusunun, 19 Nisan'ı 20 Nisan'a bağlayan gece Litani Nehri'nin kuzeyinde bir roket fırlatıcısı tespit edildiği iddiasıyla düzenlediği saldırının, ateşkesin ihlali ve izah edilemez olduğuna işaret edildi.

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart’ta başlattığı saldırılarla birlikte ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal ederek halkını zorla yerinden etmişti.

        Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından zorla yerinden edilen aileler güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

