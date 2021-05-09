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İsrail polisi Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullandı. Filistin Kızılayı, Kudüs ve çevresinde İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede yaralananların sayısının 80'e yükseldiğini, yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıkladı.

İsrail polisi Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti

Çok sayıda Filistinli Kadir Gecesi münasebetiyle geldikleri Mescid-i Aksa'da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı'nda toplandı.

Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail polisi, Şam Kapısı önündeki oturma alanında bulunan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail polisi, daha sonra da Şam Kapısı yakınındaki caddede toplanan Filistinlilere toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.

Bölgede gerginlik devam ediyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

80 KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılayı, Kudüs ve çevresinde İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede yaralananların sayısının 80'e yükseldiğini, yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıkladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Mescidi Aksa'nın Şam Kapısı önünde bulunan Filistinliler ile İsrail polisi arasında çıkan şiddetli arbede sonucu yaralanan 80 kişiden 14'ünün hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, yaralananlar arasında 1 yaşında bir bebek ve 5 çocuğun yanı sıra ambulans sağlıkçılarından birinin de olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yaralanmaların çoğunun, İsrail polisinin insanların üzerine plastik mermi ve gaz bombaları fırlatmasından kaynaklandığı, ayrıca polisin insanlara fili şiddet kullanarak darp ettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı, bir önceki açıklamasında 64 kişinin yaralandığını, bunlardan 11'inin hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, yaşlı bir kadının, fırlatılan gaz bombasının fişeği ile yüzünden yaralandığını, İsrail polisinin en az 7 Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi. Tanıklar, İsrail polisinin, Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilerin üzerine tazyikli su sıktığını aktardı.

Kadir Gecesi'nin ihyası için on binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya gelişiyle eş zamanlı olarak İsrail güvenlik güçleri, Kudüs'ün bir çok noktasında ve özellikle Aksa'nın kapıları önünde sıkı güvenlik önlemleri aldı.

İslami Vakıflar Dairesinin açıklamasına göre, İsrail'in sıkı engellemelerine rağmen, Kadir Gecesi'nin ihyası için 90 bin kişi Mescid-i Aksa'da hazır bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırıyor.

İsrail polisi, cuma akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine pazartesi olağanüstü toplanarak, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmeyi kararlaştırmıştı.

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