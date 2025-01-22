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        Haberler Dünya İsrailli general: Lübnan'dan öngörülen sürede çekilmeyeceğiz | Dış Haberler

        İsrailli general: Lübnan'dan öngörülen sürede çekilmeyeceğiz

        İsrail ordusunun kuzey bölgesi komutanı Uri Gordin yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'dan öngörülen sürede çekilmeyeceğini açıkladı. Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes ise 27 Ocak'ta sona erecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 22:34 Güncelleme: 22.01.2025 - 22:34
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        İsrailli general: Lübnan'dan öngörülen sürede çekilmeyeceğiz
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        Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te uygulamaya giren ateşkes anlaşması kapsamında, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi gereken tarihe günler kala İsrail ordusunun kuzey bölgesi komutanı Uri Gordin, ordunun Lübnan'dan ateşkes anlaşmasında öngörülen sürede çekilmeyeceğini söyledi.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyeleri kısa bir süre önce Tümgeneral Gordin'den Lübnan sınırında yaşananlara ilişkin bir güvenlik değerlendirmesi aldı.

        Hizbullah'ın silah üretim merkezleri ve depolarının anlaşma kapsamında yasaklanan bölgelerde bulunduğu iddiasının paylaşıldığı toplantıda Gordin, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasında kararlaştırıldığı üzere önümüzdeki hafta Lübnan'ın güneyinden çekilemeyeceğini vurguladı.

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        Gordin, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Hizbullah'ın yüzlerce ateşkes ihlalinde bulunduğunu öne sürdü.

        Basına kapalı yapılan ve net tarihi paylaşılmayan toplantıda Gordin, "Lübnan ordusundaki Şii komutanların Hizbullah'a yardımda bulunduğunu" iddia etti.

        Ayrıca, toplantıda "Lübnan ordusunun orta ve alt kademelerinin Hizbullah mensuplarıyla kişisel bağlantıları olduğu ve bunun harekete bilgi sızdırılmasına yol açtığı" iddia edildi.

        KAN'ın haberinde, askeri temsilcilerin bu hafta İsrail Meclisinde (Knesset) düzenlenen kapalı bir oturumda da aynı ifadeleri kullandığı öne sürüldü.

        İsrail ordusu, Hizbullah'a ait silahlar bulduğunu iddia etti

        Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü silahların görüntülerini paylaştı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait roketatar ve makineli tüfeklere el koyulduğu iddia edildi.

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        Açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba bölgesine baskın gerçekleştirerek çalılıklara gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiği ileri sürüldü.

        İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

        Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

        Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

        Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

        Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürüyor.

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