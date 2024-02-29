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        Haberler Dış Yazar İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak namazı nedir, ne zaman kılınır ve hangi dualar okunur?

        İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak namazı nedir, ne zaman kılınır ve hangi dualar okunur?

        İşrak namazı, sabah namazının ardından güneşin doğuşundan bir süre sonra kılınan nafile bir namaz ibadetidir. Bu özel namaz, günün erken saatlerinde maneviyatı artırmak, Allah'a yakınlık duymak ve güne huzurlu bir başlangıç yapmak için kılınır. İşrak namazı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gelen iç huzuru ve manevi dinginliği simgeler. İşrak namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 15:27 Güncelleme: 29.02.2024 - 15:27
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        İşrak namazı nasıl kılınır?
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        İslam'da işrak namazı, sabah namazından sonra, güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika ile bir saat kadar sonra kılınan nafile bir namazdır. Bu namaz, özellikle sabah namazını camide cemaatle kıldıktan sonra bir süre ibadetle meşgul olan ve güneşin doğuşunu bekleyen Müslümanlar tarafından tercih edilir. İşrak namazı, günün ilk saatlerinde Allah'a şükretmek ve O'nun rahmetini dilemek için bir fırsattır. Bu yazımızda işrak namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır, hangi dualar okunur detaylı olarak inceleyeceğiz.

        İşrak Namazı Nedir?

        İşrak namazı ne zaman kılınır sorusu bu namazı eda etmek isteyen Müslümanların merak ettiği bir konudur. İşrak ya da duha (kuşluk) namazı olarak da bilinir. Duha kelimesi Arapça “salâtü’d-duhâ” kelimesine dayanmaktadır. Bu sözcük “güneşin doğuşundan yaklaşık 45-50 dakika sonra güneşin yükselip ışığının iyice parladığı, etrafa yayıldığı ve sıcaklığının arttığı zaman” anlamına gelmektedir. İşrak namazı da güneşin doğup, ufukta bir mızrak boyu yükselmesi ile kerahat vakti (güneş doğduktan sonra) çıktıktan sonra, bir diğer ifadeyle güneş çıktıktan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınan namazdır.

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        İşrak Namazında Hangi Sureler Ve Dualar Okunur?

        İşrak ya da duha namazı hadis kaynaklarına göre dört, sekiz ve 10 rekat olarak kılınabilmektedir. (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). Diğer yandan en az 2 rekat olmak üzere kılabileceğine dair görüşler de bulunmaktadır. İşrak namazına Besmele çekilerek “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için duha namazını kılmaya” diye niyet edilir. Tekbir alınır ve erkekler göbek hizasına, kadınlar ise göğüs hizasına olacak şekilde eller bağlanır. Şimdi işrak namazı kılınmasını adım adım inceleyelim:

        Birinci Rekat:

        • Sübhaneke,
        • Euzü besmele,
        • Fatiha Suresi,
        • Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,
        • Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),
        • Peşpeşe 2 secde (Her secdede 3'er defa, "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ").

        İkinci Rekat:

        • İkinci rekata besmele ile başlanır
        • Fatiha Suresi,
        • Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,
        • Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),
        • 2 defa Secde (Her secdede 3'er defa "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ"),
        • Tahiyyata oturulur. Ettehiyyatü, salli ve bârik duaları ve Rabbena duaları okunarak önce sağ tarafa, sonra sol tarafa selam verilir.
        • Selam verilirken; "esselamü aleyküm ve rahmetullah" denilir.
        • Selam verildikten sonra “Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram” denilir.

        Hz. Peygamber işrak namazı ile ilgili şöyle buyurmuştur:

        • “Ey Âdemoğlu! Gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12)

        Bir başka hadiste ise Peygamber Efendimiz işrak namazının fazileti ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

        • “Her birinizin her eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir. Bu sebeple her tesbih (sübhânellah) bir sadaka, her hamd (elhamdülillâh) bir sadaka, her tehlil (lâ ilâhe illallah) bir sadaka, her tekbir (Allahüekber) bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar” (Müslim, “Müsâfirîn”, 84; Ebû Dâvûd, “Teṭavvuʿ”, 12).
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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