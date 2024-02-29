İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak namazı nedir, ne zaman kılınır ve hangi dualar okunur?

İslam'da işrak namazı, sabah namazından sonra, güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika ile bir saat kadar sonra kılınan nafile bir namazdır. Bu namaz, özellikle sabah namazını camide cemaatle kıldıktan sonra bir süre ibadetle meşgul olan ve güneşin doğuşunu bekleyen Müslümanlar tarafından tercih edilir. İşrak namazı, günün ilk saatlerinde Allah'a şükretmek ve O'nun rahmetini dilemek için bir fırsattır. Bu yazımızda işrak namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır, hangi dualar okunur detaylı olarak inceleyeceğiz.

İşrak Namazı Nedir?

İşrak namazı ne zaman kılınır sorusu bu namazı eda etmek isteyen Müslümanların merak ettiği bir konudur. İşrak ya da duha (kuşluk) namazı olarak da bilinir. Duha kelimesi Arapça “salâtü’d-duhâ” kelimesine dayanmaktadır. Bu sözcük “güneşin doğuşundan yaklaşık 45-50 dakika sonra güneşin yükselip ışığının iyice parladığı, etrafa yayıldığı ve sıcaklığının arttığı zaman” anlamına gelmektedir. İşrak namazı da güneşin doğup, ufukta bir mızrak boyu yükselmesi ile kerahat vakti (güneş doğduktan sonra) çıktıktan sonra, bir diğer ifadeyle güneş çıktıktan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınan namazdır.

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İşrak Namazında Hangi Sureler Ve Dualar Okunur? İşrak ya da duha namazı hadis kaynaklarına göre dört, sekiz ve 10 rekat olarak kılınabilmektedir. (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). Diğer yandan en az 2 rekat olmak üzere kılabileceğine dair görüşler de bulunmaktadır. İşrak namazına Besmele çekilerek “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için duha namazını kılmaya” diye niyet edilir. Tekbir alınır ve erkekler göbek hizasına, kadınlar ise göğüs hizasına olacak şekilde eller bağlanır. Şimdi işrak namazı kılınmasını adım adım inceleyelim: Birinci Rekat: Sübhaneke,

Euzü besmele,

Fatiha Suresi,

Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,

Rükû (3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm"),

Peşpeşe 2 secde (Her secdede 3'er defa, "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ").