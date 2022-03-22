Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında işsizlik oranını yüzde 11.4, işsiz sayısını da 3 milyon 859 bin kişi olarak açıkladı. TÜİK’in “atıl işgücü oranı” olarak açıkladığı geniş anlamda işsizlik oranı yüzde 22.9 oldu. Geniş anlamda işsizlerin sayısı ise 8 milyon 459 bin kişiye ulaştı.

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre, pandemi döneminde ayda 200 bin kişinin altına düşen işsizlik ödeneği alan kişi sayısı bu yıl ocak ayında 483 bin 654’e çıktı. Pandemiden önceki 2020 Ocak ayında işsizlik ödeneği alanların sayısı ise 610 binin üzerindeydi.

Resmi işsizlerin yüzde 13’ü işsizlik ödeneği alan kişilerden oluştu. Başka bir ifadeyle 8 resmi işsizden 1’i işsizlik ödeneği aldı. Geniş anlamda işsiz sayısı itibarıyla ise ocak ayında sokaktaki her 17 işsizden sadece 1’i işsizlik ödeneği alabildi.

İşsizlik ödeneği alanların işsizlere oranı İşsiz sayısı İşsizlik ödeneği alanların sayısı Ödenek alanların toplam işsiz sayısına oranı İşsiz sayısı İşsizlik ödeneği alanların sayısı Ödenek alanların toplam işsiz sayısına oranı 2019 Ocak 4.356.000 653.925 15 Ağustos 3.925.000 356.858 9 Şubat 4.484.000 676.725 15 Eylül 3.926.000 307.812 8 Mart 4.557.000 682.362 15 Ekim 4.085.000 255.424 6 Nisan 4.486.000 657.387 15 Kasım 4.093.000 225.771 6 Mayıs 4.483.000 643.229 14 Aralık 4.015.000 207.263 5 Haziran 4.467.000 643.797 14 2021 Ocak 4.021.000 216.014 5 Temmuz 4.512.000 657.026 15 Şubat 4.179.000 204.014 5 Ağustos 4.539.000 640.620 14 Mart 4.215.000 200.015 5 Eylül 4.563.000 627.828 14 Nisan 4.498.000 201.242 4 Ekim 4.372.000 599.956 14 Mayıs 4.295.000 190.962 4 Kasım 4.318.000 595.112 14 Haziran 3.399.000 187.004 6 Aralık 4.374.000 595.783 14 Temmuz 3.658.000 248.168 7 2020 Ocak 4.176.000 610.287 15 Ağustos 3.787.000 324.372 9 Şubat 3.980.000 592.810 15 Eylül 3.776.000 359.876 10 Mart 3.934.000 594.577 15 Ekim 3.728.000 383.115 10 Nisan 3.973.000 592.130 15 Kasım 3.790.000 403.268 11 Mayıs 4.014.000 530.102 13 Aralık 3.838.000 460.050 12 Haziran 4.065.000 464.930 11 2022 Ocak 3.859.000 483.654 13 Temmuz 4.298.000 401.645 9

PANDEMİDE DURUM DAHA VAHİMDİ

Pandemi dolayısıyla, işsizlik ödeneği alanların resmi işsiz sayısına oranı geçen yıl nisan – mayıs aylarında yüzde 4’e kadar düşmüştü. Bu düşüşte, o tarihte kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının devam ediyor olması etkili oldu.

Her ne kadar işsizlik ödeneği alanların sayısı geçen yıla göre artsa da özellikle ücretsiz izin uygulaması işsizlik ödeneği alanların sayısını bir süre daha olumsuz etkilemeye devam edecek. İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için son 3 yılda en az 600 prim günü çalışmak gerekiyor. Ücretsiz izin döneminde sigorta primi yatırılmadığı için 3 milyonu aşkın kişi 600 prim gününü tamamlamadan işsizlik ödeneğine hak kazanamayacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN SAYISI NEDEN AZ?

Türkiye, işsizlik ödeneğine erişimin en zor olduğu ülkelerden biri. OECD ülkeleri arasında İtalya ve Portekiz ile birlikte işsizlik ödeneğinin en zor alındığı 3 ülke arasında yer alıyor.

Kanuna göre, işsizlik ödeneği alabilmek için son 3 yılda en az 600 gün prim ödemenin yanı sıra son 120 gün hizmet akdi ile çalışmak gerekiyor. Bu koşullar sağlansa bile işçinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması koşulu aranıyor. İşverenler kıdem tazminatı ödememek için işçiyi ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılığı gerekçe göstererek SGK’ya eski adıyla kod 29 ile bildirimde bulunuyor. Kod 29 ile bildirim yapılan işçi, işverence işten çıkartılmasına rağmen işsizlik ödeneği alamıyor.

İşçinin haklı bir nedenle iş akdini feshetmesi durumunda normalde işsizlik ödeneği alma hakkı bulunuyor. Fakat, işten çıkış bildirimini yapma yetkisi işverende. İşveren yine kıdem tazminatı ödememek için işçiyi kendi iradesi ile işten ayrılmış gibi gösteriyor. İşçi davayı kazandığında ödeneği alabiliyor ama bunun için yıllarca beklemesi gerekiyor.

İşsizlik ödeneğinin süresinin az olması da ödenek alanların toplam işsiz sayısına oranının düşük kalmasına yol açıyor. Son üç yılda 600 gün sigortalı çalışmış işsizlere 6 ay, 900 gün çalışmış olanlara 8 ay; 1080 gün çalışmış olanlara da 10 ay işsizlik ödeneği veriliyor. OECD ülkelerinde işsizlik ödeneğinin süresi ortalama 24 ay civarında. Bu sürenin sonunda ise işsizlik yardımı veya sosyal yardım şeklinde destek sağlanıyor.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK ÖDENEĞİ 3.973 TL

İşsizlik ödeneği, son dört aylık dönemdeki ortalama brüt ücretin yüzde 40’ı oranında bağlanıyor ve brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor.

2022 yılında brüt asgari ücret 5004 TL olarak uygulandığı için, işsizlik ödeneği en düşük 2001.60 TL, en yüksek 4003.2 TL. Ancak, bundan damga vergisi de kesildiği için işsizin eline geçen net ödenek tutarı 1986 TL ile 3973 TL arasında değişiyor.