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İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı 2021 belli oldu!

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Sorusu açıklanan asgari ücret zammı sonrası gündeme geldi. İşsizlik maaşı asgari ücretlere yapılan zam baz alınarak hesaplanıyor. 2020 yılında 1168 TL olan işsizlik maaşı 2021 yılında zamlandı. Peki, İşsizlik maaşı 2021 ne kadar oldu? İşte 2021 yılı işsizlik maaşı zamları...

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı 2021 belli oldu!

İşsizlik maaşı 2021 yılında asgari ücrette yapılan artış baz alınarak yeniden hesaplanacak. Her yıl asgari ücrete bağlı olarak değişkenlik gösteren işsizlik maaşı tutarı, 2021 yılında da netlik kazandı. 2020 yılında 1168 TL olan işsizlik maaşı, 2021 yılında 1420 TL'ye yükselecek. İşte, zamlı tutarı ile 2021 işsizlik maaşı bilgileri...

İŞSİZLİK MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?

Alınan maaş miktarına göre değişkenlik gösteren işsizlik maaşı, 2021 yılında artış gösterdi. Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL maaş alırken, 2021 yılında alınacak olan maaş miktarı 1420 TL olacak. Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak;

İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YAPILAN KESİNTİLER

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU VE ÖDEMESİ

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

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YORUMLAR

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