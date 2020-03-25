İşsizlik maaşı şartları nelerdir? Soruları işsizlik maaşı alacak olan işçi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İş yerinden ayrılmış, sözleşmesi feshedilmiş çalışanlar İŞKUR üzerinden başvuru formu doldurarak işsizlik maaşını almaya hak kazanıyorlar. Peki, işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı alabilmek için, son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi ve son 120 gün hizmet akdiyle çalışılması gerekiyor. İŞKUR'a işsizlik başvurusunun, iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor.



İŞSİZLİK BAŞVURU VE MAAŞI SORGULAMA

İşsizlik maaşı ile ilgili sorgulamalarınız için E Devlet Kapısı'nı kullanabilirsiniz.

(Başvuru için: https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu)

(İşsizlik ödeneği sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi)

NE KADAR SÜRE İŞSİZLİK MAAŞI ALINABİLİR?

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yaptığı bilgilendirmeye göre; İşsizlik ödeneğinin süresi

- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR 2020?

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı. Bu açıklamayla işsizlik maaşları da belli oldu. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80’i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.