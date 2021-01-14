Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

İşsizlik maaşı zammı ne kadar? 2021 İşsizlik maaşı miktarı

Koronavirüs salgını nedeniyle binlerce vatandaş işsiz kaldı. En azından yeni bir iş bulana kadar işsizlik maaşı ile geçinmek isteyenler 2021 işsizlik maaşı tutarını ve zam miktarını öğrenmek istiyor. Peki İşsizlik maaşı zammı ne kadar? İşte 2021 İşsizlik maaşı miktarı...

İşsizlik maaşı zammı ne kadar? 2021 İşsizlik maaşı miktarı

İşsizlik maaşı asgari ücrete yapılan zammın ardından yeniden hesaplandı. 2020 yılında işsizlik maaşı tutarı 1168 TL idi. Peki 2021 yılında işsizlik maaşına ne kadar zam yapıldı? İşte 2021 işsizlik maaşı tutarı...

2021 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL maaş alırken, 2021 yılında alınacak olan maaş miktarı 1420 TL olacak. Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak;

İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YAPILAN KESİNTİLER

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU VE ÖDEMESİ

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Motorine zam geldi mi? Motorin zammı fiyatlara yansıyacak mı?
MERAK EDİLENLERMotorin zammı fiyatlara yansımayacak
WhatsApp sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? WhatsApp sözleşmesi iptal edilebilir mi? Açıklama geldi
MERAK EDİLENLERWhatsApp sözleşmesi nedir? İşte maddeleri
Baraj doluluk oranı son durum nedir? 2021 İstanbul baraj doluluk oranları
MERAK EDİLENLERBaraj doluluk oranı son durum nedir?
KYK borç yapılandırma: KYK borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? E-devlet KYK borç sorgulama ve ödeme
MERAK EDİLENLERKYK borç yapılandırma nasıl yapılır?
Bitcoin ne kadar oldu? SERT DÜŞÜŞ! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?
MERAK EDİLENLERBitcoin'de sert düşüş
Evde bakım maaşı yatan iller 13 Ocak | Evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yattı mı?
Memur maaşları ne kadar? 2021 memur maaş zammı hesaplama tablosu
MERAK EDİLENLERMemur maaşları ne kadar?
EMEKLİ maaş zammı 2021| SGK - Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLEREmekli maaş zammı ne kadar?
Bankaların mesai saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri nedir?
MERAK EDİLENLERİşte bankaların güncel çalışma saatleri
2021 Asgari Ücret ne kadar, kaç lira yükseldi? - 2021'de AGİ ne kadar zam yapıldı, kaç lira oldu?
MERAK EDİLENLER2021 Asgari Ücret ne kadar, kaç lira oldu?