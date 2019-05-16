İşsizlik Sigorta Fonu nisan ayı verileri yayımlandı. Buna göre nisan ayında 657 bin 387 bin kişiye 654 milyon 531 bin liralık ödeme yapıldı. Fonun ödemeleri şubat ayında 673 milyon 334 bin lira ile rekor düzeye çıkmıştı. Şubat ayından sonra ise ödemeler düşüşe geçti. Fonun 4 aylık ödemelerine bakıldığında ise artan işsiz sayısının etkisi görüldü. Bu yılın ilk dört ayında toplam 2 milyar 646 milyon liralık işsizlik ödemesi yapıldı. Söz konusu rakam geçtiğimiz yılın ilk 4 ayında 1 milyar 456 milyon seviyesindeydi. Yani ödemelerde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 81.7'lik artış yaşandı.

TOPLAM VARLIKLARDA DÜŞÜŞ

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı 2019 yılı nisan sonu itibarıyla 130.2 milyar lira oldu oldu. Bir önceki aya göre varlıklarında yaklaşık 300 milyon liralık düşüş yaşandı. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fon'un aylık getirisi yüzde 1.04, ilk 4 aylık getirisi yüzde 4.23 ve yıllık getirisi yüzde 11.83 olarak gerçekleşti. Aynı dönem itibarıyla toplam fon varlığının, yüzde 91.83'ü tahvil, yüzde 8.17'si mevduattan oluştu. Mart 2002 tarihinden 30 Nisan 2019 tarihine kadar 11 milyon 551 bin 669 kişi Fon'a başvuruda bulunurken, 7 milyon 53 bin 746 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 25 milyar 951.1 milyon TL ödeme yapıldı.

ŞİRKETLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE SARILDI

Bunun yanında kasım ayında erişim şartları kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneğine de şirketlerin yoğun ilgi göstermeye başlaması dikkat çekti. Kısa çalışma ödeneği geçici olarak kısmen veya tamamen üretimini durdurmak zorunda kalan işletmelerin işçi çıkarmadan sıkıntılı dönemi atlatmalarına olanak sağlıyor. Fon belli bir süreliğine gerekli şartlar oluştuysa işçilerin ücretini işveren yerine ödüyor. Yönetmeliğin önceki halinde, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle bağdaşmadığı halde “nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı” gibi sebeplere dayalı olarak kısa çalışma ödeneği talep edildiği tespit edilirse, talep reddediliyordu. Kasım ayında bu hüküm yönetmelikten çıkartıldı.

TOPARLANMAYA İŞARET EDİYOR

Yapılan bu değişikliğin sonucu verilere net bir şekilde yansıdı. Yönetmelikte değişiklik yapılmadan önce kasım ayında sadece 43 kişiye toplam 116 bin 158 bin liralık kısa çalışma ödemesi yapılmıştı. Ödeme yapılan kişi sayısı hemen aralık ayında 4 bin 123'e çıktı. Yapılan ödeme miktarı ise 2 milyon 399 bin oldu. Bu seneye geldiğimizde ise rakamın çok daha hızlı yükseldiğini görüyoruz. Şubat ayında 36 bin 139 kişiyle rekor kırılırken, ödeme miktarı bakımından 27 milyon 965 bin lirayla mart ayında rekor kırıldı. Nisan ayında geçtiğimiz yıla oranla hem işsizlik ödemelerinde hem de kısa çalışma ödemelerinde geçen yıla göre artış yaşansa da aylık verilere bakıldığına nisan ayının bir toparlanmaya işaret ettiği görüldü.

YARIM ÇALIŞMA ÖDEMELERİ

Nisan 2016 tarihinden 30 Nisan 2019 tarihine kadar 21 bin 356 kişi yarım çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 45.86 milyon TL ödeme yapıldı. Önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte Nisan ayında 2 bin 50 kişiye 2.1 milyon TL yarım çalışma ödemesi yapıldı. Şubat 2005 tarihinden 30 Nisan 2019 tarihine kadar 112 bin 71 kişi Ücret Garanti Fonu’ndan ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 316.9 milyon TL ödeme yapıldı. Nisan ayında Ücret Garanti Fonundan 2 bin 705 kişiye toplam 8.77 milyon TL ödeme yapıldı.