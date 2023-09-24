Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.039,18 %0,48
        DOLAR 27,1418 %0,08
        EURO 28,9323 %0,11
        ALTIN 1.680,29 %0,34
        FAİZ 23,42 %-2,90
        GÜMÜŞ GRAM 20,58 %0,76
        BITCOIN 26.597,00 %0,00
        GBP/TRY 33,2651 %-0,37
        EUR/USD 1,0648 %-0,13
        BRENT 93,27 %-0,03
        ÇEYREK ALTIN 2.747,28 %0,34
        Haberler Ekonomi Turizm İstanbul'a 8 ayda 11.5 milyon turist geldi - Turizm Haberleri

        İstanbul'a 8 ayda 11.5 milyon turist geldi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023'ün 8 ayında İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısının yıllık yüzde 13,20 artarak 11 milyon 524 bin 246 olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'a 8 ayda 11.5 milyon turist geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ağustos 2023'te İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,20, bir önceki aya göre 4,9 arttı. Ağustos ayında 1 milyon 747 bin 611 yabancı ziyaretçi İstanbul'da ağırlanırken en çok yabancı turist; 179 bin 17 kişi ile Rusya Federasyonu, 127 bin 486 kişi ile Almanya, 101 bin 459 kişi ile İran, 81 bin 257 kişi ile ABD'den geldi. Ardından, 74 bin 664 kişi ile Suudi Arabistan, 72 bin 2 kişi ile İngiltere ve 61 bin 850 kişi ile Fransa izledi.

        İstanbul Havalimanı yılın ilk 8 ayında 8 milyon 85 bin 738, ağustos ayında ise 1 milyon 235 bin 473 yabancı ziyaretçiye hizmet verdi. Ağustos ayında İstanbul'a hava yoluyla gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı içerisinde İstanbul Havalimanı'nın payı yüzde 72,69 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da ağustos ayında 462 bin 575 yabancı giriş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ikinci sınır kapısı olurken hava yoluyla İstanbul'a giriş yapan yabancıların yüzde 27,22'sini oluşturdu. Ağustosta hava yoluyla İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçen yılının aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 1 milyon 699 bin 549 oldu. Ağustosta İstanbul'a deniz yoluyla gelen yabancı sayısı da geçen yılın aynı ayına göre 58,61 artarak 48 bin 62 oldu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli tesislere geliş sayısı, bu yılın temmuz ayında toplam 1 milyon 277 bin 350 oldu. Bu tesislerde toplam 3 milyon 1 bin 528 geceleme yapılırken ortalama kalış süresi 2,35 gün oldu. İstanbul'daki konaklama tesislerinin temmuz ayı doluluk oranı ise yüzde 64,36 olarak gerçekleşti

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro