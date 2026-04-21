İstanbul'a akşam yağış geliyor!
İstanbul Valiliği'nden akşam saatleri için yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi
Giriş: 21 Nisan 2026 - 14:03
İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, akşam saatlerinden itibaren beklenen yağışların, yarın yerel kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.
Yağışın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ