Vali Gül kar yağışı için tarih verdi! Eldivenlerinizi hazırlayın: İstanbul'a kar geliyor!
İstanbul'da beklenen kar yağış öncesinde İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi. "İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız." ifadelerini kullanan Vali Gül, İstanbul'a karın yağacağı tarihi açıkladı. İşte MGM hava durumu tahmini raporu ile İstanbul'da kar yağışı tarihine ilişkin merak edilenler...
Geçtğimiz hafta sonu etkisini gösteren fırtınalı ve yağışlı hava ile sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kaldı. Hafta sonu megakentin yüksek kesimlerinde görülen mevsimin ilk kar yağışı yağmura dönüşmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre 25-26 Kasım hafta sonu İstanbul'da sıcaklıkların 9 derece birden düşmesi bekleniyor. Kış Tedbirleri Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi. İşte İstanbul'a kar yağışı beklenilen gün...
KIŞ TEDBİRLERİ TOPLANTISI YAPILDI
Kış Tedbirleri Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapıldı. Vali Gül İstanbul'a kar yağışı beklenilen tarihi açıkladı.
"26 KASIM'DA İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"
İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz. Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" ifadeleirni kullandı.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 22.11.2023 - 28.11.2023 tarihleri arssı hava tahmin raporuna göre; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış ve fırtıanın etkili olacağı Pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek. Pazar gününden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olurken İstanbul'da da kar yağması da bekleniyor.
Vali Gül'ün açıklamasına göre 26 Kasım Pazar günü İstanbul'a kar yağışı bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!
Yağışların; Rize ve Artvin kıyıları ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri, Ardahan ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (yerel su baskını, heyelan, görüş mesafesinde azalma, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU 25 KASIM'A ÇEKİLDİ
Toplantıda, her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında olan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım 2023 tarihine çekilmesi kararı alındı. Toplantıda, İstanbul'da 2023-2024 Sezonu Kış Tedbirleri Kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere bin 504 personel ile, Jandarma sorumluluk bölgesinde 147'si trafik olmak üzere toplam 498 Jandarma timi olmak üzere toplam bin 836 personel görev alacak. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti, 23 Otoyol Hizmet Tesisinde 5 bin 598 araca hizmet verecek. Afet Beslenme Grubu; 117 araç, 300 personel, 2 bin gönüllü ile 87 noktada hizmet verecek.
Afet Sağlık Grubu, 513 adet 112 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracı ile hizmet verecek. Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca; 200 personel ve 50 araç ile Sokak Hayvanlarına Soğuk ve Karlı Günlerde 2 Ton Mamanın dağıtımı yapacak. Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu; 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı toplam 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipman ile hizmet verecek. Arama Kurtarma Grubu ise 363 Personel, 54 Araç ve 6 Bot ile hizmet vereceği belirtildi.