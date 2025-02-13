UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI : Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Kahramanmaraş ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgârın, akşam saatlerinde Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.