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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'a kar yağacak mı, kar yağışı devam edecek mi? Bugün hava nasıl olacak? 13 Şubat Perşembe MGM ile hava durumu tahminleri

        İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? 13 Şubat Perşembe hava durumu tahminleri

        Şubat ayının gelişiyle birlikte kar yağışı ve soğuk hava ülke genelinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: 13 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıklarının yurt genelinde yükselmesi beklenirken, kar yağışının batıdan, İç ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne geçmesi bekleniyor. Peki, "İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?" İşte 13 Şubat Perşembe MGM ile hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 01:06 Güncelleme: 13.02.2025 - 01:06
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        Yeni bir günle birlikte bugün hava nasıl olacak, sorusu gündemdeki yerini aldı. Tüm yurdu etkisi altına alan karın devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Başta İstanbul'da etkili olan kar yağışı ülke genelinde etkisini artırırken bazı kentlerde eğitime ara verildi. Peki, "İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?" İşte 13 Şubat 2025 Perşembe Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile hava durumu tahminleri...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu( Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Kahramanmaraş ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        HAVA SICAKLIĞI

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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        UYARILAR

        KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI : Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Kahramanmaraş ve Diyarbakır çevreleri ile Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

        Rüzgârın, akşam saatlerinde Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        5

        İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

        Meteorolojik tahminlere göre, sıcaklıklar bu gece ve Perşembe sabah erken saatlerinde 0-3°C aralığında seyredecek. Öğle saatlerinden itibaren ise sıcaklıkların artarak mevsim normallerine ulaşması öngörülüyor.

        İstanbul’da hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarında seyredeceği, zaman zaman 3-6°C altında kalabileceği belirtildi.

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        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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