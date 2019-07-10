İstanbul'a yeni konser alanı

İstanbul'a Atlantis Yapım tarafından kazandırılan Vadi Açık Hava Konser Alanı'nda ünlü şarkıcılar dinleyiciyle buluşuyor.
12 Temmuz'da Göksel, sahne alacağı konserde hem unutulmayan şarkılarına hem de yeni single'ı ‘Hiç Yok'taki yeni şarkılarına yer verecek.
Türkiye'de alternatif rock müziğinin başarılı ismi Athena ise 13 Temmuz'da sahne alacak.
VADİ AÇIKHAVA TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL KONSER PROGRAMI
12 Temmuz Cuma 21:00 GÖKSEL
13 Temmuz Cumartesi 21:00 ATHENA
26 Temmuz Cuma 21:00 MFÖ
27 Temmuz Cumartesi 21:00 LEVENT YÜKSEL
02 Ağustos Cuma 21:00 TEOMAN
03 Ağustos Cumartesi 21:00 KENAN DOĞULU
23 Ağustos Cuma 21:00 KUBAT
24 Ağustos Cumartesi 21:00 SELDA BAĞCAN
31 Ağustos Cumartesi 21:00 MOR VE ÖTESİ
06 Eylül Cuma 21:00 EDİS
07 Eylül Cumartesi 21:00 SİBEL CAN
13 Eylül Cuma 21:00 TEOMAN
14 Eylül Cumartesi 21:00 NİLÜFER
20 Eylül Cuma 21:00 FERHAT GÖÇER
21 Eylül Cumartesi 21:00 MFÖ
22 Eylül Pazar 21:00 KARADENİZ GECESİ (Merve Yavuz- Ekin Uzunlar - İmera - Öykü Gürman)
27 Eylül Cuma 21:00 FUNDA ARAR
29 Eylül Pazar 21:00 YENİ TÜRKÜ 40. YIL
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