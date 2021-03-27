İstanbul akşam ezanı bugün saat kaçta okunacak? Sorusu merak ediliyor. İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed, Berat Kandilinde ibadet etmenin önemini vurgulamış ve Berat Kandilinde oruç tutmayı öğütlemiştir. 27 Mart Cumartesi yani bugün Berat Kandili vesilesi ile oruç tutan vatandaşlar İstanbul akşam ezanı saatini araştırıyor. Peki, İstanbul akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte Berat Kandili iftar vakti İstanbul ezan saatleri...
2021 İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
27 Mart 2021 İstanbul'da Berat Kandili orucu 19.30'da açılacak.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL HAFTALIK EZAN VAKİTLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|27 Mart 2021 Cumartesi
|05:23
|06:49
|13:15
|16:44
|19:30
|20:51
|28 Mart 2021 Pazar
|05:21
|06:47
|13:14
|16:45
|19:31
|20:52
|29 Mart 2021 Pazartesi
|05:19
|06:46
|13:14
|16:45
|19:32
|20:53
|30 Mart 2021 Salı
|05:17
|06:44
|13:14
|16:46
|19:33
|20:55
|31 Mart 2021 Çarşamba
|05:15
|06:42
|13:13
|16:46
|19:34
|20:56
|01 Nisan 2021 Perşembe
|05:13
|06:41
|13:13
|16:46
|19:35
|20:57
|02 Nisan 2021 Cuma
|05:11
|06:39
|13:13
|16:47
|19:36
|20:58
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