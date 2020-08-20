Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

İstanbul Ankara İzmir akşam ezanı saat kaçta? İftar vakti 2020

Bugün Muharrem ayının ilk günü ve ilk oruç bugün tutuldu. Oruç tutan kişiler İstanbul Ankara İzmir akşam ezanı saat kaçta? İftar saat kaçta yapılacak? Sorularının yanıtını arıyorlar. Akşam ezanının okunması ile beraber iftar yapılacak. İşte akşam ezanı saatleri

akşam ezanı saat kaçta

Bugün Muharrem ayının ilk günü ve ilk oruç bugün tutuldu. Oruç tutan kişiler İstanbul Ankara İzmir akşam ezanı saat kaçta? İftar saat kaçta yapılacak? Sorularının yanıtını arıyorlar. Akşam ezanının okunması ile beraber iftar yapılacak. İşte akşam ezanı saatleri

İSTANBUL AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

  • İmsak 04:37
  • Güneş 06:12
  • Öğle 13:13
  • İkindi 16:59
  • Akşam 20:03
  • Yatsı 21:31

İZMİR AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

  • İmsak04:54
  • Güneş06:23
  • Öğle13:20
  • İkindi17:04
  • Akşam20:06
  • Yatsı21:30

ANKARA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

  • İmsak 04:26
  • Güneş 05:58
  • Öğle 12:57
  • İkindi 16:43
  • Akşam 19:46
  • Yatsı 21:12

BURSA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

  • İmsak 04:40
  • Güneş 06:13
  • Öğle 13:12
  • İkindi 16:58
  • Akşam 20:01
  • Yatsı 21:28

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Balıkesir'de şüpheli ölüm!
GÜNDEMBalıkesir'de şüpheli ölüm!
Son dakika haberi! Burdur'da bir mahalleye korona karantinası!
GÜNDEMBurdur'da bir mahalleye korona karantinası!
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bomba yüklü 2 adet maket uçak düşürüldü
GÜNDEMBomba yüklü iki maket uçak düşürüldü!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü müjdesi nedir? Doğalgaz, petrol mü bulundu?
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü ne müjdesi verecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıklama yapacak
GÜNDEMAçıklama yapacağı saat belli oldu
Koronavirüs Günyüzü'ndeki PTT şubesini kapattırdı
GÜNDEMKoronavirüs PTT şubesini kapattırdı
Son dakika haberler... Tokat'ta korkutan orman yangını!
GÜNDEMTokat'ta korkutan orman yangını!
Muharrem ayı namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Muharrem ayı namazı ve duası
GÜNDEMMuharrem ayı namazı kaç rekattır?
Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEMMeteoroloji'den 2 il için uyarı!
Muharrem ayı orucu kaç gün tutulur? Muharrem ayında oruç kaç gün tutulmalıdır?
GÜNDEMMuharrem ayı orucu kaç gün tutulur?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X