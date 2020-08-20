Bugün Muharrem ayının ilk günü ve ilk oruç bugün tutuldu. Oruç tutan kişiler İstanbul Ankara İzmir akşam ezanı saat kaçta? İftar saat kaçta yapılacak? Sorularının yanıtını arıyorlar. Akşam ezanının okunması ile beraber iftar yapılacak. İşte akşam ezanı saatleri
İSTANBUL AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?
- İmsak 04:37
- Güneş 06:12
- Öğle 13:13
- İkindi 16:59
- Akşam 20:03
- Yatsı 21:31
İZMİR AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?
- İmsak04:54
- Güneş06:23
- Öğle13:20
- İkindi17:04
- Akşam20:06
- Yatsı21:30
ANKARA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?
- İmsak 04:26
- Güneş 05:58
- Öğle 12:57
- İkindi 16:43
- Akşam 19:46
- Yatsı 21:12
BURSA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?
- İmsak 04:40
- Güneş 06:13
- Öğle 13:12
- İkindi 16:58
- Akşam 20:01
- Yatsı 21:28
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