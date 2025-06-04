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        Haberler Yaşam İstanbul Astroloji Konferansları II, İstanbul'da yapılacak

        İstanbul Astroloji Konferansları II, İstanbul'da yapılacak

        İstanbul Astroloji Konferansları II - IAC'25, 'Gezegen Döngülerinin Küresel ve Bireysel Dönüşümlere Etkisi' temasıyla Haziran 2025'te gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 16:45 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:46
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        İstanbul Astroloji Konferansları II, İstanbul'da yapılacak
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        Deneysel Astroloji Akademi, astroloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek olan İstanbul Astroloji Konferansları II - IAC’25 etkinliğini duyurdu.

        13-14-15 Haziran 2025 tarihlerinde Üsküdar’daki bir otelde gerçekleşecek olan konferans, bu yıl "Gezegen Döngülerinin Küresel ve Bireysel Dönüşümlere Etkisi" temasıyla dikkat çekiyor.

        Konferans, finansal astrolojiden heliosentrik haritalara, transneptünyenlerden kuyrukluyıldızlara ve gezegen okültasyonlarına kadar geniş bir yelpazede konuları ele alacak.

        Alanında uzmanlaşmış ve dünyaca tanınan astrologlar Christeen Skinner, Tania Daniels, Lianne McCafferty, Rod Chang, Zerrin Zindancıoğlu ve Kenan Yasin Bölükbaşı gibi isimler, katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

        IAC’25’in Öne Çıkanları:

        • Finansal astrolojiden heliosentrik haritalara kadar güncel ve ilgi çekici konular.
        • Transneptünyenler, kuyrukluyıldızlar ve gezegen okültasyonları üzerine özel oturumlar.
        • Özel oturumlar, imzalı katılım belgeleri ve yabancı konuşmacılar için Türkçe çeviri imkanı.
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        #İstanbul Astroloji Konferansları
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