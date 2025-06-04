İstanbul Astroloji Konferansları II, İstanbul'da yapılacak

Deneysel Astroloji Akademi, astroloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek olan İstanbul Astroloji Konferansları II - IAC’25 etkinliğini duyurdu.

13-14-15 Haziran 2025 tarihlerinde Üsküdar’daki bir otelde gerçekleşecek olan konferans, bu yıl "Gezegen Döngülerinin Küresel ve Bireysel Dönüşümlere Etkisi" temasıyla dikkat çekiyor.

Konferans, finansal astrolojiden heliosentrik haritalara, transneptünyenlerden kuyrukluyıldızlara ve gezegen okültasyonlarına kadar geniş bir yelpazede konuları ele alacak.

Alanında uzmanlaşmış ve dünyaca tanınan astrologlar Christeen Skinner, Tania Daniels, Lianne McCafferty, Rod Chang, Zerrin Zindancıoğlu ve Kenan Yasin Bölükbaşı gibi isimler, katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

IAC’25’in Öne Çıkanları: