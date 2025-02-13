İstanbul Avrupa Yakası’nda 2024’te taşınma sayısı 460 bini aştı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in düzenli olarak yayımladığı “Gayrimenkulün Enerjisi” Raporu, İstanbul Avrupa Yakası’nda 2024 yılına ait taşınma hareketliliğini gözler önüne serdi. Gayrimenkul ve enerji sektörünün dinamiklerine dair ipuçları sunan rapora göre, Avrupa Yakası’nda yıl boyunca 460 bini aşkın taşınma gerçekleşirken, özellikle ikinci el gayrimenkuldeki hareketlilik dikkat çekti. 2024 yılının sonunda, 2023’e göre taşınma hareketlerinde yüzde 0,64 artış yaşandı. Bu taşınmaların yüzde 71’i ise ikinci el gayrimenkulde gerçekleşti. Yeni konuta geçişlerde 2023 yılına göre yüzde 10’luk bir düşüş gözlendi.

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“BU VERİLER GELECEĞE DÖNÜK PLANLAMALARA IŞIK TUTUYOR”

Elektrik sektörünün öncü şirketi olarak teknolojiye yapılan yatırımlarla abonelerin hareketlerini anlık olarak takip edebildiklerini ifade eden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Bu büyük veriden hareketle hazırladığımız Gayrimenkulün Enerjisi Raporu ile İstanbul Avrupa Yakası’nın adeta röntgenini çekiyoruz. Taşınma hareketinden elektrik tüketimine, kentsel dönüşümden yabancı abonelere kadar pek çok değerli veriyi içeren bu çalışmamız bize geleceğe dönük planlamalar yaparken ışık tutuyor. Yüksek müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışırken bu verileri doğru okuyarak, değerlendiriyor tüketicilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermeye odaklanıyoruz. Dijitalleşme yatırımlarımız sayesinde müşteri hareketlerini analiz ediyor, hizmet süreçlerimizi daha hızlı ve etkin hale getiriyoruz. Gayrimenkulün Enerjisi Raporu ile birçok sektöre değerli iç görüler sunarken gayrimenkulde değişen trendleri ve tüketici alışkanlarını ortaya koyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

2018-2024 ARASI 1 MİLYON ABONE YENİ EVİNE TAŞINDI

Enerjinin yanı sıra gayrimenkul sektörünün de yakından takip ettiği CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre 2023 yılında toplam 457 bin 907 olan taşınma sayısı, 2024 yılında 460 bin 868’e ulaştı. 2018 yılından bu yana ise Avrupa Yakası’nda taşınma hareketi 3 milyon 855 binin üzerine çıktı. 2018-2024 yılları arasında 1 milyon 18 bin abone “ilk kez yeni gayrimenkulünün” kapısını açarken, ikinci el gayrimenkule taşınma sayısı 2 milyon 837 bini buldu. En fazla geçiş hareketi “pandemi’den önceki son sene olan 2019’da gözlendi. 2019 yılında toplam 753 bin 323 bin taşınma ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı.