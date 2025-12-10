İstanbul baraj doluluk oranı 10 Aralık 2025: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ gün gün İstanbul baraj doluluk oranı verisini açıklıyor. Barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 20 seviyesinin altında. Bu oran son 5 yılın en düşük Aralık ayı başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Peki, 10 Aralık İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki genel doluluk oranı açıklandı. İşte, baraj doluluk oranı verileri
BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 17,91 seviyesinde.
İSTANBUL BARAJLARI SU SEVİYESİ SON DURUM
Elmalı: %53,91
Istrancalar: %31,83
Darlık: %27,81
Terkos: %20,47
Büyükçekmece: %18,77
Sazlıdere: %17,02
Ömerli: %13,2
Alibey: %12,69
Pabuçdere: %2,5
Kazandere: %2,4