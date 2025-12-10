İstanbul baraj doluluk oranı 10 Aralık 2025: İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ gün gün İstanbul baraj doluluk oranı verisini açıklıyor. Barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 20 seviyesinin altında. Bu oran son 5 yılın en düşük Aralık ayı başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Peki, 10 Aralık İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Habertürk Giriş: 10.12.2025 - 10:40 Güncelleme: 10.12.2025 - 10:40 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL