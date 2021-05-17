İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 nisanda son bir yılın en yüksek seviyesi olan 81.15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı ilkbahar yağışlarının ardından gerilemeye başladı. Doluluk oranı 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19.16’ya kadar inmişti.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2021

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde %76,8'e geriledi. Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 65,51 seviyesindeydi.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARDA SON DURUM

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 41,00, Terkos'ta yüzde 79,33, Sazlıdere'de yüzde 43,04, Alibey'de yüzde 60,15, Büyükçekmece'de yüzde 74,92, Ömerli'de yüzde 87,45, Darlık'ta yüzde 93,05, Elmalı'da yüzde 89,54, Kazandere'de yüzde 69,41 ve Pabuçdere'de yüzde 67,31 olarak kaydedildi.

SU REZERVİ 667 MİLYON METREKÜP SEVİYESİNDE

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 667.51 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 427.21 milyon metreküp oldu