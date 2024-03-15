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        Haberler Gündem İstanbul baraj doluluk oranı: Tablo yüzleri güldürüyor! 15 Mart 2024 İSKİ grafiği ile İstanbul barajları doluluk oranları

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum: 15 Mart İSKİ grafiği ile İstanbul barajları doluluk oranları

        İstanbul barajlarında su doluluk oranı yakından takip ediliyor. Hafta boyunca aralıklarla yağan yağmur baraj doluluğunu artırdı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan kritik tablonun geride kalırken; İSKİ güncel İstanbul baraj doluluk oranlarını paylaştı. İşte, 15 Mart 2024 Cuma İSKİ grafiği ile İstanbul barajları doluluk oranları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 11:16 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:16
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        İstanbul baraj doluluk oranları araştırılıyor. Kış boyunca devam eden yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki su oranı yükseldi. İstanbul'daki barajların doluluk oranı İSKİ tarafından paylaşılan veriler ile öğrenilebiliyor. İşte, güncel İSKİ grafiği ile 15 Mart Cuma günü İstanbuldaki barajların doluluk oranı...

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        14 MART 2024 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; dün yüzde 77.07 olarak açıklanan İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 78.32'ye yükseldi.

        Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,21 seviyesindeydi.

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        İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        15 Mart 2024 Cuma günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şu şekilde:

        Alibey Barajı yüzde 70,4

        Büyükçekmece Barajı yüzde 74,92

        Darlık Barajı yüzde 86,4

        Istrancalar Barajı yüzde 81,02

        Kazandere Barajı yüzde 68,39

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        Elmalı Barajı yüzde 89,04

        Ömerli Barajı yüzde 87,85

        Pabuçdere Barajı yüzde 65,48

        Sazlıdere Barajı yüzde 58,22

        Terkos Barajı yüzde 79,88

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