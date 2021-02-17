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İstanbul baraj doluluk oranları 17 Şubat 2021! Baraj doluluk oranı son durum nedir?

İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle barajlarda da yükseliş devam ediyor. İSKİ İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını açıkladı

İstanbul baraj doluluk oranları 17 Şubat 2021! Baraj doluluk oranı son durum nedir?

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Son 1 haftadır yağan sağanak yağış ve kar yağışı barajlardaki doluluk oranını da yükseltti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla barajlardaki su miktarı yüzde 28,66 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 47,82 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 52,04, Terkos'ta yüzde 46,05, Sazlıdere'de yüzde 23,80, Alibey'de yüzde 53,86, Büyükçekmece'de yüzde 50,37, Ömerli'de yüzde 55,02, Darlık'ta yüzde 54,11, Elmalı'da yüzde 53,70, Kazandere'de yüzde 65,63 ve Pabuçdere'de yüzde 31,96 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibariyle 415 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 670 bin metreküp oldu.

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