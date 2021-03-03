İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Hafta sonu ve Pazartesi günü gerçekleşen sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yükseltti.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde %57,63'e yükseldi.
17 Şubat: Yüzde 48.28
18 Şubat: Yüzde 48.67
19 Şubat: Yüzde 49.16
20 Şubat: Yüzde 50,03
21 Şubat: Yüzde 50,56
22 Şubat: Yüzde 51,33
23 Şubat: Yüzde 52,29
24 Şubat: Yüzde 53,14
25 Şubat: Yüzde 54,07
26 Şubat: Yüzde 55,10
27 Şubat: Yüzde 55,58
28 Şubat: Yüzde 56,20
1 Mart: Yüzde 56,71
2 Mart: Yüzde 57,23
3 Mart: Yüzde 57,63
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