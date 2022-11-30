İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 34.43'e düştü. Bu oran son bir yılın en düşük doluluk oranı oldu. Geçtiğimiz yıl bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.19'du.