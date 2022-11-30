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İSKİ verileri ile 30 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

İstanbul baraj doluluk oranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 35'in altına düşmesiyle alarm vermeye başladı. İşte 30 Kasım 2022 İstanbul baraj doluluk oranı güncel İSKİ verileri...

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  • İstanbul barajları alarm veriyor: İSKİ verileri ile 30 Kasım 2022 İstanbul baraj doluluk oranları

    Yağışsız geçen sonbahar mevsimi sebebiyle İstanbul baraj doluluk oranları son aylarda tehlikeli seviyelere düştü. İstanbul'da baraj doluluk oranları son on yılın ikinci en düşük seviyesinde seyrediyor. İşte İSKİ verileri ile 30 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları son durum...
  • İstanbul barajları alarm veriyor: İSKİ verileri ile 30 Kasım 2022 İstanbul baraj doluluk oranları

    İSTANBUL BARAJLARI ALARM VERİYOR!

    İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 35'in altına inerek, alarm vermeye başladı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 34.43 olarak ölçüldü.
  • İstanbul barajları alarm veriyor: İSKİ verileri ile 30 Kasım 2022 İstanbul baraj doluluk oranları

    İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

    İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 34.43'e düştü. Bu oran son bir yılın en düşük doluluk oranı oldu.  Geçtiğimiz yıl bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.19'du.
  • İstanbul barajları alarm veriyor: İSKİ verileri ile 30 Kasım 2022 İstanbul baraj doluluk oranları

    HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

    İstanbul'un barajlarında bugün itibariyle doluluk oranları;

    Alibeyköy Baraj doluluk oranı %19.27

    Büyükçekmece Barajı doluluk oran % 41.13

    Darlık doluluk oranı % 33.09

    Elmalı doluluk oranı % 39.06

    Istrancalar doluluk oranı % 37.31

    Kazandere doluluk oranı % 5.38

    Ömerli doluluk oranı % 36.38

    Papuçdere doluluk oranı % 4.35

    Sazlıdere doluluk oranı % 40.75

    Terkos doluluk oranı % 39.12
  • İstanbul barajları alarm veriyor: İSKİ verileri ile 30 Kasım 2022 İstanbul baraj doluluk oranları

    GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

    25 Kasım: Yüzde 34.95

    26 Kasım: Yüzde 34.92

    27 Kasım: Yüzde 34.75

    28 Kasım: Yüzde 34.54

    29 Kasım: Yüzde 34.46

    30 Kasım: Yüzde 34.43
  • İstanbul barajları alarm veriyor: İSKİ verileri ile 30 Kasım 2022 İstanbul baraj doluluk oranları

    SON 10 YILIN 2. EN DÜŞÜK DOLULUK ORANI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

    İstanbul'un barajlarındaki yüzde 34.43 doluluk oranı son 10 yılın verilerine göre 2. en düşük seviyeye sahip. 

    2020 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 24.76 ölçülmüştü. Son 10 yılın Kasım aylarında ölçülen en yüksek doluluk oranı ise 2015 yılında yüzde 64.08 olarak ölçülmüştü.
  • İstanbul barajları alarm veriyor: İSKİ verileri ile 30 Kasım 2022 İstanbul baraj doluluk oranları

    İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarının 868.68 milyon metre küp su tutma kapasitesi var. Barajlarda bugün itibariyle 299.09 milyon metre küp su bulunuyor.

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