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İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek ve özgür Filistin davasına destek amacıyla İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi gerçekleştiriliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Büyük Filistin Mitingine ilişkin olarak basın toplantısı düzenledi. İstanbul Büyük Filistin mitingine herkesi davet eden Kabaktepe, "Dünyanın birçok yerinden katılım olacak. Sanatçılar, iş insanları, devlet adamları gelecek." ifadelerini kullandı. Son dakika açıklamalarının ardından "İstanbul Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak ve kimler katılacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte Büyük Filistin Mitingi günü, saati ve yerine ilişkin merak edilen detaylar...