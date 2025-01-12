Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin TL evlilik desteği başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir?

        İBB evlilik desteği yükseldi! 30 bin TL evlilik desteği başvuru nasıl yapılır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından evlilik hazırlığı yapan çiftlere verilen 15 bin TL değerindeki 'Evlilik Desteği' arıtıldı ve 30 bin TL'ye çıkarıldı. Peki, İBB evlilik desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 13:14 Güncelleme: 12.01.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni evlenen ancak maddi olarak zorluk çeken yeni evlenecek çiftlere verdiği 15 bin TL'lik desteği 30 bin TL'ye yükseltti. Peki, İBB evlilik desteği almak için şartları nelerdir ve nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar..

        2

        İBB EVLİLİK DESTEĞİ 30 BİN TL'YE ÇIKARILDI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni evlenen çiftler için sunduğu “Evlilik Desteği”ni artırdı. 15 bin TL olan “Evlilik Desteği”, 30 bin TL’ye çıkarıldı.

        3

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        “Evlilik Desteği” için gerekli şartlar ise şöyle;

        İstanbul il sınırları içerisinde ikâmet edilmesi,

        Sosyal İnceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç halinin tespit edilmesi,

        Üç ay içerisinde evlenecek olma şartının sağlanması.

        4

        İBB EVLİLİK DESTREĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne başvurular;

        İstanbul Senin Uygulaması,

        Alo 153 Çözüm Merkezi,

        cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi,

        Çözüm Merkezi Mobil Uygulama,

        İnternet üzerinden başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen,

        Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34,

        Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve

        Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) yollarıyla sağlanıyor.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!