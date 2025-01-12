İBB evlilik desteği yükseldi! 30 bin TL evlilik desteği başvuru nasıl yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından evlilik hazırlığı yapan çiftlere verilen 15 bin TL değerindeki 'Evlilik Desteği' arıtıldı ve 30 bin TL'ye çıkarıldı. Peki, İBB evlilik desteği başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? İşte, detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni evlenen ancak maddi olarak zorluk çeken yeni evlenecek çiftlere verdiği 15 bin TL'lik desteği 30 bin TL'ye yükseltti. Peki, İBB evlilik desteği almak için şartları nelerdir ve nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar..
İBB EVLİLİK DESTEĞİ 30 BİN TL'YE ÇIKARILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni evlenen çiftler için sunduğu “Evlilik Desteği”ni artırdı. 15 bin TL olan “Evlilik Desteği”, 30 bin TL’ye çıkarıldı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
“Evlilik Desteği” için gerekli şartlar ise şöyle;
İstanbul il sınırları içerisinde ikâmet edilmesi,
Sosyal İnceleme sonucunda sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç halinin tespit edilmesi,
Üç ay içerisinde evlenecek olma şartının sağlanması.
İBB EVLİLİK DESTREĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne başvurular;
İstanbul Senin Uygulaması,
Alo 153 Çözüm Merkezi,
cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi,
Çözüm Merkezi Mobil Uygulama,
İnternet üzerinden başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen,
Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34,
Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve
Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) yollarıyla sağlanıyor.