İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evlilik desteğini 15 bin TL'den 30 bin TL'ye yükseltti. Bu destekten yararlanmak isteyen çiftlerin, başvurularını yaptıktan sonra üç ay içinde evlenmeleri ve evlilik sonrası her iki eşin de İstanbul'da ikamet etmeleri gerektiği gibi şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Peki, İBB'nin evlilik desteği için başvuru nasıl yapılır ve kimler bu destekten faydalanabilir?