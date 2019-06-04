Bayram namazını İstanbul Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Camii'nde kılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Binali Yıldırım, camiden ayırılırken açıklamalarda bulundu. Twitter'dan paylaştığı mesajla diğer partilerin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarının bayramını kutlaması ile ilgili soruya Yıldırım, "Onlar da bu ülkenin vatandaşları, bayram herkes için. Biz seçime gidiyoruz. Seçim demokrasi bayramı demektir. Dolayısıyla rakiplerimizin de bayramını kutlamak gayet insani gayet doğal bir şeydir" diye cevap verdi.

ADAYLARI ETİKETLEMİŞTİ

Yıldırım, partili adayları etiketlediği tweetinde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı @ekrem_imamoglu, SP adayı @gokcinarnecdet, VP adayı @milkeryucel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramlarını tebrik ederim. Mevlam milletçe nice bayramlara bizleri ulaştırsın" ifadesini kullanmıştı.

İMAMOĞLU DA YILDIRIM'I TEBRİK ETTİ

Bayram namazını Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da AK Parti adayı Yıldırım'ın bayramını kutladı. Namazın ardından cami önünde bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Sabah Twitter üzerinden bayramımı tebrik eden sayın Binali Yıldırım'a, eşi hanımefendiye ve bütün ailesine, Saadet Partisi adayı Necdet Bey'e ve ailesine, Vatan partisi adayı ve ailesine, kısacası bu süreçte koşacak olan tüm rakiplerimize iyi bayramlar diliyorum. Umut ederiz, centilmence, bundan sonrası için güzel cümlelerin kurulduğu ve insanların birbirine güzel mesajlar verebildiği bir kampanya süreci olur. Bu anlamda ben de rakiplerimizin bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.