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Havayolu, karayolu ve denizyolu olmak üzere 3 temel ulaşım şekli günümüzde tüm dünyada kullanılmaktadır. Peki, Çanakkale İstanbul arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar...

İstanbul Çanakkale Arası Kaç Km?

Bu iki şehir arasında yapılması amaçlanan bir yolculukta seçilen vasıtanın türü, seyahat esnasından gidilecek olan yolun uzunluğunu da belirlemektedir. İstanbul ile Çanakkale arasında kişiye özel araçla yapılan bir yolculukta yaklaşık olarak 360 kilometre mesafe kat edilmekte; şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle ise bu mesafe 320 kilometreye düşmektedir. Bu iki şehir arasında en kısa mesafe ise 244 kilometre ile uçak yolculuğudur.

İstanbul Çanakkale Arası Kaç Saat?

Bir önceki ara başlığımızda bahsettiğimiz mesafe hususunda olduğu gibi, İstanbul ile Çanakkale arasındaki seyahatlerde seçilecek olan ulaşım şekli, yolculuk esnasında harcanan zamana da etki etmektedir. Bu iki şehir arasındaki bir yolculuk hususi bir araçla yapılırsa yaklaşık olarak 4 saat, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsle yapılırsa 5 saat, uçak ile yapılırsa da 40 dakika civarı sürmektedir.

Çanakkale İstanbul Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki nokta arasında yapılan yolculuğun süresi, tercih edilecek güzergahın hangisi olduğuna göre farklılık gösterebilmektedir. Çanakkale İstanbul arasında Malkara Çanakkale Otoyolu/O6 ve E84 karayolu üzerinden yapılacak bir seyahat 4 saat, Malkara Çanakkale Otoyolu ve D100 üzerinden yapılan bir seyahat 4 saat 14 dakika, Avrupa Otoyolu/O3 ve E80 üzerinden yapılan bir seyahat ise 4 saat 37 dakika sürmektedir. Bu üç seçenekte de hesaplanan sürelere, tüm karayolları hız sınırları dahil edilmiştir.

Çanakkale İstanbul Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Çanakkale ile İstanbul arasında şehirlerarası otobüsle yapılan bir yolculuk, verilecek olan molalar da dahil olmak üzere 5 saat 5 dakika sürmektedir.

Çanakkale İstanbul Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Bu iki şehir arasında bir uçak yolculuğunun süresi yaklaşık olarak 40 dakikadır.