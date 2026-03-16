        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Caz Festivali müzik sohbetleri başlıyor

        İstanbul Caz Festivali müzik sohbetleri başlıyor

        33. İstanbul Caz Festivali kapsamında iki yıldır düzenlenen Garanti BBVA Festival Sohbetleri, mart ve nisan aylarında müzik dünyasını farklı disiplinlerden konukları bir araya getirmeye devam ediyor. Salt Beyoğlu Açık Sinema'nın ev sahipliğinde ücretsiz gerçekleştirilecek söyleşilerde; yapay zekânın müzik üretimine etkisinden müzik yayıncılığının hafızasına ve müzik ile mekânın birbirini nasıl dönüştürdüğüne uzanan başlıklar farklı disiplinlerden konuklarla ele alınacak. İşte program

        Giriş: 16.03.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Yapay zekâyla müzik: Alıştık ama anlaştık mı?

        24 Mart Salı 18.30 – Salt Beyoğlu Açık Sinema

        Merve Eryürük moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde, yapay zekâ aracılığıyla üretilen müzik ve içeriklerde sahiplik, emek, verimlilik ve telif kavramlarının nasıl yeniden şekillendiği; kod, prompt ve algoritma arasındaki ilişkinin üretim süreçlerine etkisi ele alınacak. xtopia kurucusu Lalin Akalan, yapımcı, müzisyen Orkun Tunç ile Ankara Echoes kurucusu, müzisyen ve yapımcı Mertkan Erkan yapay zekânın üretimi hızlandıran imkânlarının yanı sıra tartışmalı yönlerini farklı perspektiflerden değerlendirecek.

        Müziğin 40 yıllık hafızası: Pan Yayınları

        7 Nisan Salı 18.30 – Salt Beyoğlu Açık Sinema

        Türkiye’de müzik yayıncılığının hafızasına önemli katkılar sunan Pan Yayınları, 40. yılında kendi hikâyesini anlatıyor. Tecrübeli yayıncı ve gazeteci Cem Erciyes moderatörlüğünde gerçekleştirilecek söyleşide, Pan Yayınları kurucuları Işık Tabar Gençer ve Ferruh Gençer; yayınevinin kuruluş vizyonundan sürpriz başarı getiren kitaplara, popüler yayınlarla niş projeler arasındaki dengeye uzanan bir çerçevede Türkiye’de müziği yazma, arşivleme ve geleceğe bırakmanın anlamını konuşacak.

        Müzik mekânı nasıl işler?

        28 Nisan Salı 18.30 – Salt Beyoğlu Açık Sinema

        David Byrne’ün How Music Works kitabını Türkiye müzik sahnesi üzerinden yeniden okuyarak müzik ve mekân arasındaki ilişkinin ele alınacağı panelde; akustik, mekân yerleşimi ve programlama üzerinden müzik ve mekânın birbirini nasıl dönüştürdüğü konuşulacak. Radyo programcısı, mimar Dr. Hasan Cenk Dereli moderatörlüğünde; mimar ve müzisyen Mert Üçer, Pulse Etkinlik ve İçerik Direktörü Deniz Kuzuoğlu ve eğlence/etkinlik/mekân yönetimi profesyoneli Uluç Dündar bir araya gelecek.

        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #İstanbul Caz Festivali
