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HaberlerTenis
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İstanbul Challenger TED Open’da çeyrek finalistler belli

İstanbul Challenger TED Open’da çeyrek finale yükselen isimler belli oldu.

İstanbul Challenger TED Open’da çeyrek finalistler belli

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2 numaralı seri başı ve dünya eski 52 numarası Jaume Munar, Kazak raket Dmitry Popko’ya 6-3, 6-4, İtalyan Roberto Marcora ise Slovak raket Martin Klizan'a 7-6, 6-1 setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Elemelerden gelen Amerikalı raket Mackenzie McDonald, Hırvat Nino Serdarusic’i 7-6, 6-3 setlerle 2-0 yenerek yoluna devam etmeyi başardı.

Belaruslu 7 numaralı seri başı Ilya Ivashka ise milli tenisçi Cem İlkel'i 6-2’lik iki set sonucunda 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen bir diğer isim oldu.

Turnuvanın beşinci gününde, yarın teklerde çeyrek final, çiftlerde ise yarı final karşılaşmaları oynanacak.

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