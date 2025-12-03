Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kazımcan Karataş açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kazımcan Karataş açıklaması!

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi için gözaltı kararı verildiği ve saldırganın 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men edildiği açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 15:27 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:27
        Başsavcılıktan, Kazımcan Karataş açıklaması!
        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, derbide Kazımcan Karataş'a çakmak atan şahıs için gözaltı kararı verildiğini ve şahsın 1 yıl spor müsabakalarından men edildiği açıkladı.

        Stadyumdaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çakmağı sahaya atan taraftarın M.G. olduğunu belirledi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

        İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

        "01/12/2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakası esnasında sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet ettiği olaya ilişkin olarak Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca soruşturma başlatılmış olup, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, ayrıca şahsa 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men tedbiri uygulanmıştır.

        Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

