İSTANBUL'DA 12 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! 27 Eylül 2026 İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti yapılacak? BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı
27 Eylül 2026 Pazar günü İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler, BEDAŞ'ın planlı bakım ve yatırım çalışması programını yayımlamasının ardından belli oldu. İstanbul Avrupa Yakası'nda 12 ilçeyi kapsayan çalışmalar nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda belirli saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ilçelere göre değişirken vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, 27 Eylül 2026 İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ilçe ilçe kesinti programı...
İstanbul'da 27 Eylül 2026 Pazar günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda gerçekleştirilecek bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisinden etkilenecek 12 ilçeyi duyurdu. Yayımlanan programa göre bazı bölgelerde gece yarısı başlayacak kesintiler sabah saatlerinde sona ererken bazı mahallelerde çalışmalar saat 17.00'ye kadar devam edecek. Peki, bugün İstanbul'da elektrikler nerede kesilecek, ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ kesinti programı ile 27 Eylül 2026 Pazar İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler, sokaklar ve kesinti saatleri...
27 EYLÜL 2026 İSTANBUL’DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
BEDAŞ'ın yayımladığı 27 Eylül 2026 Pazar gününe ait planlı çalışma programına göre İstanbul Avrupa Yakası'nda 12 ilçenin belirli mahalle ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.
Kesintiler bazı bölgelerde gece yarısı, bazı bölgelerde ise sabah 08.00 ve 09.00'da başlayacak. Çalışmaların bölgelere göre 06.00 ile 17.00 saatleri arasında tamamlanması planlanıyor.
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde:
Arnavutköy
Bağcılar
Bahçelievler
Bayrampaşa
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Sarıyer
Şişli
İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BEDAŞ'ın 27 Eylül 2026 Pazar günü için yayımladığı programa göre elektrik kesintilerinin bitiş saatleri bölgelere göre değişiyor. Gece yarısı başlayan kesintilerin 06.00 ve 07.00 saatlerinde sona ermesi planlanırken gündüz gerçekleştirilecek çalışmaların 14.00 ile 17.00 saatleri arasında tamamlanması öngörülüyor.
Çalışmaların planlanandan erken veya geç tamamlanması durumunda elektriklerin yeniden verileceği saatlerde değişiklik yaşanabilir.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşlar, BEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden ilçe ve mahalle bilgilerini seçerek planlı elektrik kesintilerini sorgulayabiliyor.
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Anadolu Yakası'ndaki elektrik kesintileri ise AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.