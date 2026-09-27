İSTANBUL'DA 12 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! 27 Eylül 2026 İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti yapılacak? BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı

İstanbul'da 27 Eylül 2026 Pazar günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Avrupa Yakası'nda gerçekleştirilecek bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisinden etkilenecek 12 ilçeyi duyurdu. Yayımlanan programa göre bazı bölgelerde gece yarısı başlayacak kesintiler sabah saatlerinde sona ererken bazı mahallelerde çalışmalar saat 17.00'ye kadar devam edecek. Peki, bugün İstanbul'da elektrikler nerede kesilecek, ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ kesinti programı ile 27 Eylül 2026 Pazar İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler, sokaklar ve kesinti saatleri...