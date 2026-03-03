İstanbul’da 3 Mart Salı günü 24 ilçede 8 saate varan elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde elektriklerin ne zaman kesileceğini ve elektriklerin geleceği saati açıkladı. Kesinti yaşanacak bölgeler ve detaylar, arıza sorgulama ekranları üzerinden kent sakinleri ile paylaştı. İşte detaylar...