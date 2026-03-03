İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi! 3 Mart Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Mart Salı günü İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği kent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrik saat kaçta gelecek?" İşte 3 Mart 2026 Salı İstanbul elektrik kesintisi sorgulama sayfası...
İstanbul’da 3 Mart Salı günü 24 ilçede 8 saate varan elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde elektriklerin ne zaman kesileceğini ve elektriklerin geleceği saati açıkladı. Kesinti yaşanacak bölgeler ve detaylar, arıza sorgulama ekranları üzerinden kent sakinleri ile paylaştı. İşte detaylar...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 3 Mart Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Şişli
Zeytinburnu