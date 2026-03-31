        İstanbul'da 306 kilogram at eti ele geçirildi: 3 gözaltı

        İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 306 kilogram at eti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 00:48 Güncelleme:
        İstanbul'da 306 kilogram at eti ele geçirildi!
        Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükkılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ihbar üzerine Beyciler Köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu.

        AA'nın haberine göre; araçta yapılan aramada satışa hazır halde 306 kilogram at eti bulundu. Araçtaki N.B, İ.A. ve D.S. gözaltına alındı.

        KESİLEN ATLARA AİT KEMİK PARÇALARI BULUNDU

        Operasyonun devamında Hallaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, kesilen atlara ait çok sayıda kemik parçası tespit etti.

        Çiftlikte yapılan aramada 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

        Çiftlikte bulunan Özbekistan uyruklu 4 ve Türkmenistan uyruklu 1 kişinin ifadelerine başvuruldu.

        ÇİFTLİKTE BULUNAN 120'YE YAKIN ATLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Ele geçirilen etler, incelenmek ve imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çiftlikte bulunan yaklaşık 120 atla ilgili de inceleme başlatıldı.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        Sisi'den Trump'a çağrı
        İngiltere Başbakanı: Savaşa sürüklenmeyeceğiz
        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İsrail Meclisi, idam cezası yasasını onayladı
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
