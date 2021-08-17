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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 8 ayda 38 bin 251 göçmen yakalandı - Haberler
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İstanbul'da yılbaşından bu yana 38 bin 251 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren yakalanan 38 bin 251 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

İstanbul'da 8 ayda 38 bin 251 göçmen yakalandı - Haberler
AA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren İstanbul genelinde 38 bin 251 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Düzensiz göçmenlerin, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği belirtilen açıklamada, "16 Ağustos 2021 tarihinde il genelinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde başta Fatih, Esenyurt, Zeytinburnu ve Esenler ilçeleri olmak üzere 159'u Afgan, toplam 453 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla geri gönderme merkezine teslim edilmiştir." denildi.

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