İstanbul'da bayram trafiği

Bayramın ilk günü sabah saatlerinde trafik normal seyrederken, akşam saatlerine doğru bayram ve kabir ziyaretlerinin etkisiyle birçok noktada yoğunluk yaşandı.

Yağmurun da etkili olduğu kentte, özellikle mezarlık çevrelerinde trafik yoğunluğu arttı.

Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar da toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarının birçok noktasında araçlar yavaş ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün her iki yönden girişinde yoğunluk gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 71 olarak kaydedildi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 74'e kadar çıkarken, Avrupa Yakası'nda yüzde 69 olarak ölçüldü.

REKLAM

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.