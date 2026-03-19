İstanbul'da bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?
Ramazan Bayramı ile İstanbul'da bayram süresince toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası gözler megakentteki uygulamaya çevrilirken, İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray hatlarının bayram boyunca ücretsiz hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor. Bayram ziyaretlerini rahat ve ekonomik şekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'daki ulaşım düzenlemesine ilişkin detayları yakından takip ediyor. İşte detaylar...
İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçları ücretsiz kullanılabilecek. İstanbulkart sahipleri otobüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ve vapur hatlarından herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilecek.
İSTANBUL'DA BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı tatili süresince otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına karar verildi.