        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da bayramda ulaşım ücretsiz mi? İstanbul 20-21-22 Mart bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

        İstanbul'da bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

        Ramazan Bayramı ile İstanbul'da bayram süresince toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası gözler megakentteki uygulamaya çevrilirken, İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray hatlarının bayram boyunca ücretsiz hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor. Bayram ziyaretlerini rahat ve ekonomik şekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'daki ulaşım düzenlemesine ilişkin detayları yakından takip ediyor. İşte detaylar...

        Giriş: 19.03.2026 - 15:26 Güncelleme:
        1

        İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Ramazan Bayramı’nda şehir içi ulaşımda uygulanacak tarifeye ilişkin Resmi Gazete kararı sonrası İETT, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray seferleri yeniden gündeme geldi. Özellikle bayram günlerinde yoğunluk yaşanması beklenen İstanbul’da, ücretsiz ulaşım uygulamasının kapsamı ve geçerli olacağı hatlar araştırılmaya başlandı. İşte bilgiler...

        2

        İSTANBUL'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçları ücretsiz kullanılabilecek. İstanbulkart sahipleri otobüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ve vapur hatlarından herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilecek.

        3

        İSTANBUL'DA BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

        Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı tatili süresince otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına karar verildi.

        4

        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler 19 Mart Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart Pazar gece yarısına kadar ücretsiz olacak.

