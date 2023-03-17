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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 20 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Teröristlerin, çatışmalarda ölen örgüt üyelerinin PKK'ya esir düşen eşlerini yasadışı yollarla Türkiye'ye getirerek finansal destek sağladıkları ortaya çıktı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 20 gözaltı
DHA

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, çatışmalarda ölen örgüt üyelerinin PKK'ya esir düşen eşlerini yasadışı yollarla Türkiye'ye getirerek finans desteği sağladıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik çalışmalarda, çatışmalarda öldürülen örgüt üyelerinin PKK'ya esir düşen eşlerinden kurtarılanların yasadışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlendi. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden örgüte finansman desteği sağlandığı da tespit edildi.

Terör örgütü PKK'nın elindeki esirleri kaçak yollarla Türkiye'ye sokan, çatışma bölgelerine sözde 'Cihat' adı altında savaşmaya gönderdiği örgüt üyelerini Hatay'dan Suriye'ye geçiren ve illegal derneklerle 'Sen de bir esire infak et, erzak giyecek gönder' adı altında para toplayan şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı.

Şüphelilerin kaldıkları tespit edilen 12 adres ve bir derneğe eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 2 kurusıkıdan bozma ucu açık tabanca, çok sayıda fişek, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ve sözde DEAŞ flaması ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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