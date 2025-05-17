İstanbul'da dehşet! Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti! O anlar kamerada! İstanbul'da, aracıyla seyir halindeki 54 yaşındaki taksici Ali Zeki Sadıkoğlu, iddiaya göre önüne araç çıkınca yavaşladı ancak onun arkasındaki araç duramayıp ona çarptı. Sadıkoğlu araçtan inip kaza yeri fotoğrafı çekmeye çalışınca arkadaki araçtan inen ve doktor olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Fatih Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yere düşen Sadıkoğlu hastaneye kaldırıldı. Sadıkoğlu, 2 ay süren yaşam savaşını kaybetti. Şüpheli doktor Fatih Ç. tutuklandı

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