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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da E-5'i kilitleyen halay | Son dakika haberleri

        İstanbul'da E-5'i kilitleyen halay

        İstanbul E-5 kara yolunun Floraya mevkisinde düğün konvoyu yapan bir grup, trafiği durdurup dakikalarca halay çekti. Trafiğin aksamasına neden olan grup, bir süre sonra araçlarına binip korna çalarak yola devam etti. Konvoyun ilerlemesiyle trafik normale dönerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:49
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        İstanbul'da E-5'i kilitleyen halay
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        İstanbul'da konvoy yapan bir grup, E-5 kara yolunda trafiği durdurup halay çekti.

        Olay, önceki gün E-5 kara yolu Florya mevkisinde yaşandı.

        Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde çok sayıda aracın oluşturduğu düğün konvoyu, trafikte araçlarını durdurup, halay çekmeye başladı. Diğer araçların sürücülerini düşünmeden eğlenmeye devam eden grup bir süre trafiğin durmasına neden oldu.

        Trafiğin ortasında dakikalarca eğlenen grup, bir süre sonra araçlarına binip, korna çalarak yola devam etti.

        Konvoyun ilerlemesiyle trafik normale dönerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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        #istanbul
        #Düğün konvoyu
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