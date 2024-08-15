İstanbul'da E-5'i kilitleyen halay İstanbul E-5 kara yolunun Floraya mevkisinde düğün konvoyu yapan bir grup, trafiği durdurup dakikalarca halay çekti. Trafiğin aksamasına neden olan grup, bir süre sonra araçlarına binip korna çalarak yola devam etti. Konvoyun ilerlemesiyle trafik normale dönerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 15.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:49 facebook

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