İstanbul'da Filistin toplantısı

Yeni yılın ilk günü İstanbul'da düzenlenecek Filistin'e Destek Mitingi için basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gazze'de gerçek bir ateşkesin olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde bu bölgede iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle ilgili uluslararası toplumun hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretine, güçlü liderliğine çok değer veriyoruz. Ve gerçekten bütün İslam ülkeleri bu liderlik etrafında, bu duruş etrafında keşke durabilseydi bugüne kadar diye değerlendiriyoruz. Yine ben bütün katılan sivil toplum kuruluşlarımıza bütün medya kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. 1 Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere diyorum. "