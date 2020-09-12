İstanbul'da gaspçıya meydan dayağı!

İHA

İstanbul'da, önceki gün saat 22.45 sıralarında, Kağıthane Çeliktepe Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde, edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde marketi gözetleyen kimliği belirsiz bir kişi, market sahibi H.N.H’nin arka tarafa geçmesini fırsat bilerek harekete geçti. Zanlı kasanın dışındaki 800 liraya elini uzattığı esnada market sahibi soyulduğunu fark ederek yanına koştu.

VATANDAŞLAR DA MARKETE GELDİ

İHA'da yer alan habere göre gaspçıya arkadan sarılan H.N.H, elindeki paraları bıraktırmaya çalıştı ancak zanlı direnmeye başladı. Bunun üzerine market sahibi, gaspçıyı yumruklamaya başladı. Gaspçının elinde paralarla kaçmaya çalışması üzerine market sahibi ile aralarında boğuşma yaşandı. Kavga sürdüğü esnada sesleri duyan vatandaşlar ise koşarak markete geldi.

BİR ANDA PARAYLA BİRLİKTE KAÇTI

Vatandaşların da meydan dayağı attığı zanlı, market sahibi tarafından yere yatırıldı. Ancak direnmeye devam eden gaspçı, vatandaşların elinden kurtularak paralarla beraber kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından market sahibi H.N.H’nin ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede markete gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların ifadesini alarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

POLİS, ZANLIYI KISA SÜREDE BULDU

İncelemeler sonucunda zanlının eşkalini belirleyen polis, çevrede geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında semti ablukaya alan Kağıthane polisi, eşkale uyan Emre B.'yi gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Emre B, Gültepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

SUÇ MAKİNESİ ZANLI TUTUKLANDI

Emniyette “yağma”, “kasten yaralama” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” gibi benzeri suçlardan 14 adet kaydı olduğu tespit edilen gaspçı Emre B., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.