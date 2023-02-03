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İstanbul'da gezilecek en iyi müzeler: Sanat ve tarihin buram buram esintilerini taşıyan şehrin kültürünü keşfedin!

Yüzyıllardır dünyanın en önemli ve en büyük metropolleri arasında bulunan İstanbul, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının buluştuğu geniş bir bölgenin tartışmasız tek hâkimi olmuş ve bu süreçte dünya tarihini önemli derecede etkilemeyi başarmıştır. Zengin bir tarihi kültüre sahip olan İstanbul, sanatı ve kültürü derinliklerine kadar keşfedebileceğiniz birçok müzeye de ev sahipliği yapıyor. Bir dünya şehri olarak büyük ölçüde ayrıcalıklara sahip olan İstanbul, aynı zamanda önemli bir kültür-sanat şehri. Tarihi önem taşıyan müzelerin yanı sıra, çağdaş sanatın en eşsiz örneklerini de görebileceğiniz modern sanat müzelerinin bulunduğu İstanbul’da yıl boyunca sergiler ve konferanslar da düzenleniyor. Şehrin kültürünü yakından keşfederken sanat ve tarihe doyabileceğiniz, İstanbul'da mutlaka gezmeniz gereken en iyi müzeleri sizler için listeledik!

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  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    Beylerbeyi Sarayı Müzesi

    Farklı tarihsel dönemlerde inşa edilen yapıların ardından Sultan 2. Mahmud (1808-1839) döneminde yaptırılan ahşap sarayın yanmasıyla Sultan Abdülaziz, 1863-1865 yılları arasında Beylerbeyi Sarayı'nı ve ek binaları yaptırdı. Günümüzde Mabeyn ve Harem bölümlerinden oluşan saray ana binası ziyarete açık. Deniz Köşkleri ile üst set bahçelerle büyük havuzun etrafındaki Sarı Köşk, Mermer Köşk ve saltanat atlarını barındırmak amacıyla inşa edilmiş olan Ahır Köşk ise ziyarete kapalı.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: Beylerbeyi Sarayı Müzesi, Pazartesi hariç haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında misafirlerini kabul ediyor.

    Adres: Beylerbeyi Mah. Abdullah Ağa Cad. No: 12, Beylerbeyi, Üsküdar

    Telefon: 0216 321 93 20
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    Borusan Contemporary

    Borusan Contemporary, İstanbul'da Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nu merkez alan sergiler, etkinlikler, eğitim faaliyetleri, yeni sipariş edilmiş işler ve kuruma özel yerleştirmelerden oluşan çok platformlu bir program olarak 2011'de hayatımıza girdi. Bu sanat merkezinin bünyesinde galeri, ofis alanları, kafe, Borusan Art Store ve açık hava terasları yer alıyor.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: Borusan Contemporaray, Borusan Holding'in yönetim binası olan Perili Köşk'te yer alması nedeniyle hafta içi çalışma saatlerinde ziyarete kapalı olup, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-19.00 saatlerinde misafirlerini ağırlıyor.

    Adres: Baltalimanı Hisar Cad. Perili Köşk No: 5, Rumelihisarı, Sarıyer

    Telefon: 0212 393 52 00
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

    Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'nde, Doğu Roma Büyük Sarayı'nın revaklı avlusunun kuzeydoğu bölümünde 1935'de başlayan kazılarla ortaya çıkan mozaikler sergileniyor. Zengin sahne betimlemeleriyle göz alan mozaikler, M.S. 450-550'ye uzanıyor. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, 1953 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne bağlandı. 1982'de Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'yle Avusturya Bilimler Akademisi arasındaki protokolle başlanan restorasyon ve konservasyon 1997'de tamamlandı.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, haftanın her günü 09.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilir.

    Adres: Sultanahmet Mah. Kabasakal Cad. Arasta Çarşısı Sk. No: 53, Fatih

    Telefon: 0212 518 12 05
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    Dolmabahçe Sarayı

    Dolmabahçe Sarayı'nın bugün bulunduğu bölge, 17. yüzyıldan itibaren "Dolmabahçe" adıyla padişahların hasbahçesi olarak kullanılmaya başlandı. 19. yüzyıla kadar bu hasbahçe içinde yaptırılan ahşap köşk ve kasırlar topluluğu "Beşiktaş Sahil Sarayı" adıyla anıldı. Sultan Abdülmecid döneminde, kullanışsız hale gelen Beşiktaş Sahil Sarayı yıktırılarak yerine Dolmabahçe Sarayı yaptırıldı. Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında sarayda aralıklarla dört yıl kalmış, çalışmalarını buradan yürütmüş ve burada vefat etmişti. Büyük tarihi öneminin yanı sıra Dolmabahçe Sarayı, aynı zamanda şehrin en önemli kültür miraslarından biri.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: Dolmabahçe Sarayı'nı Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

    Adres: Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad. Beşiktaş

    Telefon: 0212 236 90 00
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    Galata Kulesi

    Galata Kulesi, Bizans İmparatorluğu döneminde, Galata semtinin Ceneviz kolonisi olduğu 14. yüzyıl ortalarında, Cenevizliler tarafından, Galata surlarının bir parçası olarak inşa edildi. Osmanlı döneminde bir süre zindan olarak kullanıldıktan sonra yangın gözetleme kulesine çevrildi. Pek çok kez restore edilen Galata Kulesi, son olarak 2020 yılında yeniden restore edildi, güçlendirilerek müze işleviyle yeniden ziyarete açıldı. Zengin tarihi ve muazzam İstanbul manzarasıyla turistleri olduğu kadar yerel halkı da kendisine çekiyor.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: Galata Kulesi, haftanın her günü 08.30-23.00 saatleri arasında ziyarete açık.

    Adres: Bereketzade, Galata Kulesi, Beyoğlu

    Telefon: 0212 249 03 44
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    İstanbul Arkeoloji Müzesi

    Arkeoloji Müzesi, içinde Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi'nin de bulunduğu üç ana birimden oluşan müze kompleksi olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin bir parçası. Koleksiyonunda imparatorluk topraklarından getirilen, çeşitli kültürlere ait bir milyona yakın eser bulunuyor. 1869 yılında "Müze-i Hümayun" yani İmparatorluk Müzesi olarak açılan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türkiye'nin ilk müzesi. İstanbul Arkeoloji Müzesi, döneminde dünyada müze binası olarak inşa edilmiş ender yapılardan biri.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: Haftanın her günü, 09.00-18.30 saatlerinde ziyaret edebilirsiniz.

    Adres: Alemdar Cad. Osman Hamdi Bey Yokuşu, Gülhane

    Telefon: 0212 520 77 41
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    İstanbul Deniz Müzesi

    İstanbul Deniz Müzesi, 125 yıldır zengin koleksiyonunu ziyaretçilerle buluşturarak, Türk denizcilik tarihini misafirlere tanıtıyor. Deniz Müzesi, Preveze Deniz Zaferi'nin kazanılmasında önemli rol oynayan Kaptan-ı Derya Barbaros Paşa'nın türbesinin ve anıtının hemen yanında yer alıyor. Zengin koleksiyon ve eserlerinin yanı sıra müzenin kütüphanesinde 21 binden fazla kitap bulunuyor. İstanbul Deniz Müzesi, Pazartesi hariç hafta içi her günü 09.00-17.00, Cumartesi-Pazar da 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilir.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: İstanbul Deniz Müzesi, Pazartesi hariç hafta içi her günü 09.00-17.00, Cumartesi-Pazar da 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilir.

    Adres: Sinanpaşa, Beşiktaş Cd. No: 6, D: 1, Beşiktaş

    Telefon: 0212 327 43 46
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    İstanbul Modern Sanat Müzesi

    2004 yılında Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olarak hayatımıza giren İstanbul Modern, Karaköy'deki yeni binasıyla kapılarını açıyor. Uluslararası bir yönelimle, modern ve çağdaş sanat yapıtlarına, fotoğraf, tasarım, mimari ve yeni medya alanlarındaki üretimlere koleksiyonunda yer veren İstanbul Modern'in yeni yapısı, daha açılmadan "2023'te Dünyada Görülmesi Gereken Yerler" listelerine girmeye başladı.

    Adres: Kılıç Ali Paşa Mah. Tophane İskele Cad. No: 1/1, Beyoğlu

    Telefon: 0212 334 73 22
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    İstanbul Oyuncak Müzesi

    23 Nisan 2005'te Belgin Akın ve şair-yazar Sunay Akın tarafından açılan İstanbul Oyuncak Müzesi, 1700'lü yıllardan günümüze uzanan dev bir oyuncak koleksiyonuna sahip. Tarihi bir köşkte yer alan müze, Sunay Akın'ın 20 yılda ve 40'ı aşkın ülkedeki antikacılardan ve açık artırmalardan topladığı oyuncaklarla kuruldu.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: İstanbul Oyuncak Müzesi, Pazartesi hariç hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 10.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık.

    Adres: Ömerpaşa Cad., Dr. Zeki Zeren Sk. No:17, Göztepe

    Telefon: 0216 359 45 50
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

    Türkiye'nin ilk plastik sanatlar müzesi olma özelliği taşıyan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi (İRHM), 18 Temmuz 1937 tarihinde Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde kuruldu. Açılışı, Atatürk tarafından 20 Eylül 1937'de yapılan müze, günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlı. 1937'deki ilk sergisinde koleksiyonunda 320 eser bulunan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, bağış ve satın alma yoluyla bu sayıyı yaklaşık 12 bin civarına eriştirdi.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: Pazartesi günleri kapalı olan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Salı hariç haftanın her günü 10.00-17.00, Salı ise 10.00-20.00 saatlerinde misafirlerini bekliyor.

    Adres: Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Meblusan Cad. No: 6, Tophane, Beyoğlu

    Telefon: 0212 261 42 98
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    Masumiyet Müzesi

    Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk'un hem yazdığı bir roman hem de yaptığı bir müze. "Masumiyet Müzesi" romanında 1974-2000'ler arasında geçen biri zengin diğeri orta halli iki ailenin üzerinden anlatılan bir aşk hikayesine tanıklık ediyoruz. Müzede ise romanda anlatılan kahramanların kullandığı, giydiği, işittiği, gördüğü, biriktirdiği, hayal ettiği şeyler sergileniyor. Romanın 2008 yılında yayımlanmasının ardında 2012 yılında açılan Masumiyet Müzesi, 2014'te de Avrupa'da Yılın Müzesi ödülünü kazandı.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: Pazartesi günleri kapalı olan müze, haftanın geri kalan her günü 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilir.

    Adres: Çukurcuma Cad. Dalgıç Çıkmazı, 2, Beyoğlu

    Telefon: 0212 252 97 38
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    Milli Saraylar Resim Müzesi

    Milli Saraylar Resim Müzesi, Tanzimat'ın ilanından sonra şehzadelerin dışa kapalı sürdürdükleri hayatın sona ermesiyle birlikte serbest yaşama geçişlerinin mimari bir simgesi olan Dolmabahçe Sarayı Veliahd Dairesi'nde yer alıyor. Son dönem Osmanlı sarayının resim beğenisini, Türkiye'de Batılı anlamda ilk tablo koleksiyonunun oluşumunu ve gelişimini yansıtıyor.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: Milli Saraylar Resim Müzesi, Pazartesi hariç haftanın her günü 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilir.

    Adres: Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad. Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş

    Telefon: 0212 236 90 00
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    Pera Müzesi

    Haziran 2005'te kapılarını açan Pera Müzesi, 1893 yılında mimar Achille Manoussos'un inşa ettiği tarihi binada konumlanıyor. Aralarında Tate Britain, Victoria ve Albert Müzesi, St. Petersburg Rus Devlet Müzesi, JP Morgan Chase Koleksiyonu, New York School of Visual Arts, Maeght Vakfı gibi dünyanın önde gelen müze, koleksiyon ve vakıflarıyla ortak projeler üreten Pera Müzesi, sabit koleksiyonu dışında geçici sergilere de ev sahipliği yapıyor.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: Pazartesi günleri kapalı olan Pera Müzesi'ni Salı – Cumartesi 10.00-19.00, Cuma günü 10.00-22.00 ve Pazar günü 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

    Adres: Meşrutiyet Cad. No: 65, Tepebaşı, Beyoğlu

    Telefon: 0212 334 99 00
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    Rahmi M. Koç Müzesi

    Tüm ülkelere ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait, endüstri ve mühendislikle ilgili objelerin ve belgelerin toplanması, ev sahipliği yapılması, araştırılarak korunması ve sergilenmesine adanmış olan Rahmi M. Koç Müzesi, 1994 yılında kapılarını açtı. 27 bin metrekarelik bir alana yayılan müze; Mustafa V. Koç Binası, Tarihi Lengerhane Binası, Tarihi Hasköy Tersanesi ve Açık Hava Sergileme Alanı bölümlerinden oluşuyor.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: Pazartesi kapalı olan Rahmi M. Koç Müzesi'ni, Salı-Cuma günleri 09.30-17.00, Cumartesi-Pazar günleri ise 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edebilirsiniz.

    Adres: Hasköy Cad. No: 5, Piri Paşa, Beyoğlu

    Telefon: 0212 369 66 00
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    Rumeli Hisarı Müzesi

    Fatih Sultan Mehmet tarafından Boğaziçi'nden geçen gemileri kontrol etmek amacıyla 1452 yılında yaptırılan Rumeli Hisarı, 16. yüzyıldan itibaren devlet hapishanesi olarak kullanıldı. 1953 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçen yapı, 1968 yılında müze olarak açıldı. İstanbul'un fethinin sembollerinden olan Rumeli Hisarı Müzesi; başta fetihte kullanılanlar olmak üzere Osmanlı dönemine ait gülleler, 2. Beyazıd dönemine ait toplar, Geç Dönem Osmanlı topları ve Doğu Roma İmparatorluğu'ndan günümüze ulaşan çeşitli taş eserler ile Haliç zincirinden oluşan bir koleksiyona sahip.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: Rumeli Hisarı Müzesi'ni, Pazartesi hariç haftanın her günü 09.00-18.30 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

    Adres: Rumelihisarı Mah. Yahya Kemal Cad. No: 42, Sarıyer

    Telefon: 0212 263 53 05
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    Pera Müzesi

    Haziran 2005'te kapılarını açan Pera Müzesi, 1893 yılında mimar Achille Manoussos'un inşa ettiği tarihi binada konumlanıyor. Aralarında Tate Britain, Victoria ve Albert Müzesi, St. Petersburg Rus Devlet Müzesi, JP Morgan Chase Koleksiyonu, New York School of Visual Arts, Maeght Vakfı gibi dünyanın önde gelen müze, koleksiyon ve vakıflarıyla ortak projeler üreten Pera Müzesi, sabit koleksiyonu dışında geçici sergilere de ev sahipliği yapıyor.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: Pazartesi günleri kapalı olan Pera Müzesi'ni Salı – Cumartesi 10.00-19.00, Cuma günü 10.00-22.00 ve Pazar günü 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

    Adres: Meşrutiyet Cad. No: 65, Tepebaşı, Beyoğlu

    Telefon: 0212 334 99 00
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    Topkapı Sarayı

    600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yılı boyunca devletin idari merkezi olan ve padişahların yaşadığı Topkapı Sarayı, bugün İstanbul'un en çok turist alan müzelerinden biri. 1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan saray, 3 Nisan 1924 tarihinde müze haline getirilerek Cumhuriyet'in ilk müzesi oldu. Topkapı Sarayı; hizmet binaları, eğitim alanı, padişahın özel yaşam alanı, harem ve idari merkezden oluşuyor.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: Salı günleri hariç haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

    Adres: Cankurtaran Mah. Babı Hümayun Cad. No: 1, Sultanahmet, Fatih

    Telefon: 0212 512 04 80
  • İstanbul'da Gezilecek En İyi Müzeler: Sanat ve Tarihin Buram Buram Esintilerini Taşıyan Şehrin Kültürünü Keşfedin!

    İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

    Türkiye'nin ilk plastik sanatlar müzesi olma özelliği taşıyan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi (İRHM), 18 Temmuz 1937 tarihinde Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde kuruldu. Açılışı, Atatürk tarafından 20 Eylül 1937'de yapılan müze, günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlı. 1937'deki ilk sergisinde koleksiyonunda 320 eser bulunan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, bağış ve satın alma yoluyla bu sayıyı yaklaşık 12 bin civarına eriştirdi.

    Ziyaret Gün ve Saatleri: Pazartesi günleri kapalı olan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Salı hariç haftanın her günü 10.00-17.00, Salı ise 10.00-20.00 saatlerinde misafirlerini bekliyor.

    Adres: Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Meblusan Cad. No: 6, Tophane, Beyoğlu

    Telefon: 0212 261 42 98

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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