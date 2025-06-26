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        İstanbul Valiliği'nden gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!

        İstanbul Valiliği, meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazlarıyla gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişiler hakkında idari para cezası uygulanacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.06.2025 - 09:45 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:55
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        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
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        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

        AA'da yer alan habere göre bu duruma karşı gerekli önlemlerin alınacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Bu kapsamda, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır."

        Öte yandan kanunun ilgili maddesindeki idari para cezası miktarının şahıslar için bin 406 lira, işletmeler için de 30 bin 478 ila 152 bin 895 lira arasında olduğu öğrenildi.

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